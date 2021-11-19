衛福部今舉辦CRC第2次國家報告發布記者會。（林周義攝）

聯合國大會1989年通過《聯合國兒童權利公約》（CRC），台灣也在2014年通過施行法，將CRC的精神原則國內法化，作為施政依據，其中一項重要原則為尊重兒童表意權。至今，台灣兒少在中央的代表已有60人，16歲的林雅欣即是其一。

來自嘉義的林雅欣今受邀參與「兒童權利公約第二次國家報告發布記者會」，受訪時透露自己擔任兒少代表的經過。她表示，過去曾有身邊同齡人遭受霸凌、不公平待遇的經歷，因此希望能為兒少發聲。

林雅欣經過面試後，成為嘉義的兒少代表，隨後再被選入中央，加入衛福部事故傷害防治小組，關切的議題包括校園霸凌、菸害防制等。針對霸凌議題，她表示這幾年已有慢慢改善，不過在校園進行問卷調查時，仍會有師長親自回收、請學生從後往前收的情況，這也導致每個學生無法將內心的問題表達出來。

另外，校園的電子煙議題也令林雅欣有所擔心。她透露如今有許多兒少吸食電子煙，但實際上電子煙並不合法，同學們都是在網路平台購得，希望未來政府能避免兒少接觸這類產品。

衛福部次長李麗芬表示，兒少代表屬於正式委員，有提案權，每個意見都會被考量。根據CRC精神，兒少參與政策討論不用制式化，應使用個人少適合的方式。目前中央合計有60名兒少代表，他們都相當認真，且準備充足。

令李麗芬印象深刻的是，曾有兒少代表提出，安置機構的孩子上學時希望不要使用標有機構名稱的交通車，排隊的時候也不要特別標示，避免他們被貼上標籤。李麗芬表示，這顯示了兒少代表對同儕具有充分了解，也會諮詢其他兒少的意見。

衛福部今舉辦CRC第2次國家報告發布記者會，說明過去的施政結果，並預計年底製作英譯版報告，邀請國際專家擔任審查委員，並在明年舉辦審查會議，邀請委員來台提出結論性意見，展現自主承諾實踐國際社會保障兒童人權的決心。

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