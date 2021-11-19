低軌衛星未來幾年的發射數將呈現倍數成長，台揚(2314)、啟碁(6285)、昇達科(3491)等均為台系受惠廠商，整體低軌衛星商機預估2023年會出現明顯貢獻，加上零組件國產化也會是趨勢之一，概念股長線的營運能見度高。

SpaceX資料顯示，道衛星為5G行動通訊最佳輔助方案，解決通訊上死角問題，Space X已於2020年7月底提出營運申請，最快2020年底低軌道衛星正式商轉，根據最新資料指出，未來2~3年預計發射衛星數量約達1.2萬顆，相對應的數據端大型Gateway約30~40X、而對應的終端屋頂型小型接收站約200~400X，亦即初期會有200~500萬個地面接收站，法人認為，台揚、啟碁以及昇達科等均為台系受惠廠商。

台揚已具備LEO收發機與天線模組實績，低軌道衛星耗能最低，延遲性最低，近期發射技術不斷改善，整體成本有優勢。目前衛星的領先廠商SpaceX、Telesat、Oneweb、Amazon均為台揚的客戶或潛在客戶。至於昇達科目前主要低軌衛星客戶訂單能見度已經有五季度，預計2022年地軌衛星可望爆發性成長三倍以上。

MIC資料指出，國際廠商低軌道衛星數量於2021年已達1791顆、2022年預估為2825顆、2025年至2027年合計達7518顆，相當於每年發射數量為2022顆低軌道衛星汰換需求，相對應地面每一年40~80萬座地面接收站體之汰換需求(不含每一年規畫之發射量)。台揚於下半年起已預見之在手訂單量體為20億元營收貢獻，倘若加計其他國際潛在客戶量體，可預見2023年營收貢獻可相較於2022年再新增20~30億元營收量體，預估2023年獲利成長將較2022年獲利成長達236%，訂單遞延至2023年才有明顯貢獻，長線的營運能見度仍高。

法人進一步表示，細究低軌道衛星商機將對地面帶來相位陣列平板天線、衛星IoT應用需求，相位陣列天線與5GmmWave技術相近，衛星地面設備產值占整體達到77%，隨著低軌道衛星帶動新型VSAT商機。而在衛星製造部份，系統整合將由太空中主導，搭配元件(金屬結構件、天線、太陽能板)等，零組件國產化也會是趨勢之一。