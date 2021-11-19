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新冠肺炎疫情趨緩，今本土、死亡均+0，新增10例境外移入個案，分別自柬埔寨、印尼、蒙古、越南、菲律賓及波蘭入境，其中8人為突破性感染，包含1名混打3劑大陸疫苗者，為首見混打3劑大陸疫苗後仍染疫的案例。

10例境外移入個案為5例 男性、5例女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自柬埔寨(案16618)、印尼(4例，案16619、案16621、案16624、案16625)、蒙古(案16620)、越南(案16622)、菲律賓(2例，案16623、案16626)及波蘭(案16627)入境，入境日介於今(2021)年4月23日至11月17日。

境外移入個案中，有8人為突破性感染，包含3名接種科興者、3名接種莫德納者、1名接種AZ者、1名接種BNT者，以及1名混打2劑科興及1劑國藥疫苗者。醫療應變組副組長羅一鈞表示，此案4、5月接種2劑科興疫苗，後在10月中旬接種1劑國藥疫苗，柬埔寨的加強劑在8月就陸續展開，根據族群有順序上的不同，多數都接種大陸疫苗，當地允許接種科興者接種第3劑大陸疫苗或其他國際疫苗，這名個案選擇的是國藥。個案的Ct值37，病毒量蠻低，為混打3劑大陸疫苗的突破性感染首例。

截至目前，國內累計1萬6516例確診，分別為1,872例境外移入，1萬4590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。