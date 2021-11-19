台中市府舉辦市政路（環中路至安和路路段）開闢土地徵收協議價購說明會，民眾抗議土地徵收價格偏低偏離市價，市議員陳淑華、蕭隆澤、謝明源、邱素貞等人19日針對地價評定黑箱作業與大智路開闢估價兩套標準，違反土地正義，建設局長陳大田強調，採「整體規畫、分段開闢」方式辦理，力求兼顧土地所有人權益及公共利益，加速開闢作業。

陳淑華指出，西屯區協和里、龍潭里等農業區居民，幾十年來歷經東海建校、台中工業區強徵民地，以及興建高速公路、環中路、高鐵等低價徵收土地。犧牲自己家園，成就了都市發展，換來的卻是市府無情的對待。

台中市府推動市政路開闢，建設局表示，為取得地方共識，舉行西屯區市政路(安和路至環中路)延伸開闢工程兩次的公聽會。（資料照／台中市府提供／盧金足台中傳真）

當地農民的農地屢次遭到政府徵收，民眾希望市府真正能保護人民避免遭受損失的方式開闢市政路，最低限度也要合理的市價徵收，才能免於家園財產損失。

「市政路用地所有權人最大質疑，前市長林佳龍時期市政路開闢估算49億元，為什麼在現任市長盧秀燕時期60米寬度市政路預算反而縮水成33億元？」陳淑華說，民眾就很擔心市府以低價徵用民地。

陳淑華表示，現在都是實價登錄，所有價格都在實價登錄網站找得到，成交價格民眾也都會找，依市府評定市政路用地地價的相關資料，市府委外辦理估價，估價師查得很遠，查到南屯春社段、台安段等相對偏遠的地區，周邊的成交價格都不查。

議員抨擊，市政路土地徵收協議價購採用的價格也都偏低，民眾舉出實價登錄的鄰近土地成交價格，也都不採用，評定出來的地價僅約隔鄰土地成交價格約七成。

陳淑華表示，差別還出現在地上物補償，通膨嚴重，市府工程發包會依現在的營建物價指數進行調整，才有可能發包出去，市府現在地上物補償的查估作業標準是採去年的標準，營建物價較去年底漲幅大增，市府工程發包跟進調漲價格，徵收土地地上物補償費卻遠遠低於現行價格，根本是兩套作業方式。

陳淑華要求，市政路延伸用地取得及地上物協議價購說明會資料不齊，地價評定過程不透明，地上物查估價格嚴重落後通膨，建設局應重新檢討價格評定，重新舉行協議價購會議，以公平、符合市價辦理徵收。

市府推動市政路開闢，建設局表示，為取得地方共識，舉行西屯區市政路(安和路至環中路)延伸開闢工程兩次的公聽會，邀集地主、民意代表及關心地方發展的民眾與會，針對安和路以東至環中路的第二標工程討論，預計採「整體規畫、分段開闢」方式辦理，力求兼顧土地所有人權益及公共利益，加速開闢作業。

陳大田表示，市政路位於西屯區，是前往台中工業區通勤族重要的交通路段，每日車流量相當龐大，用路人多藉由台灣大道及向上路繞行至工業區，除路程較遠外，易有塞車情形。

建設局以民眾對於市政路打通的迫切性，積極辦理市政路(環中路至工業區一路)開闢工程，完工後可強化安和路及環中路交通功能，紓解台灣大道、朝馬路交通流量負荷，並提升協和里與龍潭里在地居民及學童通行安全，改善整體台灣大道、市政路、公益路及向上路等主要道路交通問題。

建設局強調，為加速開闢市政路期程，該案採「整體規畫，分段開闢」方式，將工程分為二標，第一標為安和路以西至工業區一路，全長0.8公里；第二標由安和路以東至環中路，全長1.15公里。

其中，西屯區市政路延伸第一階段(安和路至工業區一路)開闢工程用地已於2020年全數完成取得，這次接續推動市政路延伸第二期(安和路至環中路一段)開闢工程，並針對所有權人及民意代表提出的用地取得價格、預算編列、以工程方式減少拆遷等意見進行討論，將在保障所有權人權益與促進區域發展上持續努力。