雲林縣議長沈宗隆發表人生經驗之談，認為年輕人懵懂，廖若早日當媽媽，個性會改也不一定，也呼籲陳俊龍包容、放下。（周麗蘭攝）

今天一大早八點多就有民眾送羅馬柱到雲林縣議會門口，為縣議員陳俊龍打氣。（周麗蘭攝）

廖郁賢（上）19日點名「叩叩搖」、「白賊」處長（指汪令堯，下圖）答詢，被議長沈宗隆制止。（周麗蘭攝）

雲林縣時代力量縣議員廖郁賢兩度罰站縣府工務處長汪令堯，大會昨日決議不准罰站，議長沈宗隆19日親自坐鎮，不過廖質詢時仍與縣議員陳俊龍發生衝突，沈宗隆發表人生經驗之談，認為年輕人懵懂，廖若早日當媽媽，個性會改也不一定，也呼籲陳俊龍包容、放下。

工務處長汪令堯一周來2度被廖郁賢不質詢只罰站，議員陳俊龍要求大會解釋「罰站官員是否屬議員職權」？大會主席副議長蘇俊豪18日決議，不准單純罰站官員，不過19日9點52分輪到廖女質詢，汪會不會又被罰站受到關注。

廖郁賢19日質詢時要求縣府官員「坐著、坐好、坐滿」，包括縣長張麗善，話鋒一轉提及陳俊龍的父親，陳俊龍被激怒衝入議場，爆發激烈言詞衝突。議員黃文祥、王又民見狀上前把陳拉開，但廖接著說「恁老爸很優秀，你要長大啦議員！」

隨後廖又點名「叩叩搖」、「白賊」處長（指汪令堯）答詢，被議長沈宗隆制止。

沈宗隆看現場氣氛緊繃發表個人人生經驗表示，自己年輕時也是懵懂、荒唐、不會想，長輩告訴他「時間會改變很多事」，經過歲月洗禮他才理解，後來修正做人處事態度，至今應該也有180度轉變。

沈宗隆認為，人當媽媽以後個性會改，廖如果早日當媽媽，個性應該也會轉變，其餘的事大家心知肚明；曾有一個老師送他兩個字「惜福」，他也轉送給大家，有緣共處議事殿堂，站在這個高度，陳俊龍議員也可以「包容、寬容、放下」，放下會開闢另一條路。

陳俊龍表示，他和廖郁賢都沒有黨團，以前也把質詢時間借給廖用，即便最近質詢「罰站官員是否議員的權利」也沒罵過廖，希望任何人都不要人身攻擊，他為自己的激動向大會致歉。