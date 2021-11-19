1218公投》前核四廠長爆「政府不搗蛋」：2至3年可重啟

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁四大公投案將於12月18日投票，其中核四議題正反雙永交鋒激烈。曾在核四任副廠長、廠長達15、16年的王伯輝18日在政論節目中直言，「政府不搗蛋，放手讓我們去做，我相信真理、科學可以勝過一切」」。

《中國時報》19日報導，王伯輝從核四廠挖地基時就負責評保，一直到擔任核四廠長，對核四廠的興建島封存過程都歷歷在目；他曾表示，「核電廠比自家客廳更乾淨」，在廠內除了更換零件，10年間沒有設備損害。

王伯輝昨在《中天辣晚報》中，有看到原能會退休的一名處長在臉書發文也提到「我相信王廠長所講的2至3年是合理的」，但對方所寫真正文字沒辦法記得這麼多，另外還有一個退休的副廠長評估完也說「王廠長所講的2至3年是合理」，但我一句話「政府不搗蛋」，因為我已經被搗蛋太久。為何要這樣說？他表示，因為已經被搗蛋太久，「有些叫我到美國原廠去要資料，有些叫我們去幹什麼..，我跟你講看風向看得太多了啦」。

王伯輝強調，當時自己講一句很狠的話，「你們要這樣搞，我退休之後全部抖出來，這句我很少講，我說你們怎麼搞我們、搗蛋，當然這些人大家都認識，都是好朋友，不願意講，但我今天這樣講，只要政府不搗蛋，放手讓我們去做，全力支持我們，我相信真理、科學可以勝過一切」。

被問及「所以你有把握真要重啟，2至3年是可以，安全上也ok？」王伯輝說，當我們第一次做測試的時候算3、4年，但這次完完全全一模一樣，同樣程序書拿過來做，只是重新做一次，每個系統要盤點，該換的零件要換、該缺少要買，我已經做過，再重做一遍，這種樣子難道我沒有把握嗎？都做過一次了嘛，只是封存起來做正常保養，拜託你這樣講我要10、20年、N年，「我敢跟你講，你去做民調看看，聽得下去嗎？」

而針對核四廠短期內能否重啟問題，蔡政府一直給否定答案。台電11月初曾澄清說，核四若要啟用，須先確認廠內2公里S斷層及外海長93.9公里活動斷層安全問題，並與廠商重啟新約談判、地質再調查、做耐震評估、重新申請建照，再加上試運轉測試報告餘32份尚未完成等難題，核能管制機關原能會已多次表示核四有安全疑慮，光是1號機若要重啟至少需時10年，所謂「3年就能啟用」的說法不僅沒有依據，也不切實際。