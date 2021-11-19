櫃買中心19日表示，凱銳光電（2255）在18日送件申請登錄興櫃股票，產業別是汽車工業。

根據櫃買中心資料顯示，凱銳光電成立於2004年8月間，董事長為林傳凱，主要經營業務是高附加價值車用多媒體影音、以及人機介面系統及週邊配件之設計、製造、銷售等。送件時資本額為4億元。凱銳光電2020年業績，營收15億3576萬元，稅前虧損1億1556萬元，每股虧損2.58元。