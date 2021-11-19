凱銳光電18日申請登錄興櫃股票 13:392021/11/19 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心19日表示，凱銳光電（2255）在18日送件申請登錄興櫃股票，產業別是汽車工業。 根據櫃買中心資料顯示，凱銳光電成立於2004年8月間，董事長為林傳凱，主要經營業務是高附加價值車用多媒體影音、以及人機介面系統及週邊配件之設計、製造、銷售等。送件時資本額為4億元。凱銳光電2020年業績，營收15億3576萬元，稅前虧損1億1556萬元，每股虧損2.58元。 台股錢潮湧 櫃買市值創紀錄 銀聯控股啟動在台IPO計畫 #系統 #凱銳光電 #櫃買中心 #申請登錄興櫃 #日送件申請登錄興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 泰豐小股東 檢舉林學圃內線炒股 04:102021/11/19 產業．科技 《櫃買市場》凱銳光電申請上興櫃 12:502021/11/19 財經 水湳百億級土地 將掀搶標風 04:102021/11/19 產業．科技 櫃買業績發表會 生技醫療主題今登場 04:102021/11/18 證券．權證 櫃買18至20日帶領7家創櫃板公司參加「2021 Meet Taipei」 09:192021/11/18 財經 中鴻12月內銷盤價 全面調降 04:102021/11/19 證券．權證 《櫃買市場》睿生光電申請上興櫃 15:062021/11/18 財經 《櫃買市場》櫃買陳永誠：今年戰略新板 有望超過5家 08:182021/11/18 財經 低接買盤簇擁 00713除息爆量 11:002021/11/19 財經 台股萬八近關情怯 拚守17800點 13:002021/11/19 財經 中小股驚驚漲 櫃買指數突破前高 04:102021/11/19 證券．權證 財經熱門新聞 台積電給老美機密曝光 陸媒爆內幕：4台廠這家最誠實 - 財經 蔣爸閃辭連環爆？驚傳「陸半導體教父」也不幹了 - 財經 台灣快贏韓國了！謝金河爆1超車關鍵 一來一回就追上 - 財經 台積電工程師年薪200萬的代價！他大爆血汗內幕：有錢也沒命花 - 財經 「自家人」瘋賣長榮航暴賺1.4億 網見還有20萬張：真的賺爛了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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