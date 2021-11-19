台灣大哥大取得Disney+台灣市場電信獨家合作商、並於上周大動作公布搭配5G、寬頻上網的套裝資費方案之後，亦敲定全台首間Disney+ 主題門市，在台北市信義威秀直營門市登場。

台灣大哥大表示，斥資百萬元在台北威秀直營門市打造的全台首間Disney+主題門市，已正式開放迪士尼粉絲朝聖。一進門即可看到Disney+原創漫威主題區的強檔影集，在Disney+夜光藍的主色調下閃亮生輝。

Disney+主題門市還設有影音體驗區，讓影迷們可使用電視、手機、平板等多裝置，在台灣大5G網路環境下同時流暢看劇。品牌區陳設了《尋龍使者：拉雅》、《路卡的夏天》、《洛基》、《曼達洛人》、《動物成長軌跡》、《破案三人行》等大型海報，讓粉絲們迫不及待想要探索Disney+的經典電影與原創影集。

另外，台灣大亦將於11月20日在華山文創園區舉辦Disney+嘉年華，邀 請粉絲角色妝扮Disney+旗下的漫威、迪士尼、皮克斯、星際大戰等作品旗下角色的經典服裝。