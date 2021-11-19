軍事訓練役男才剛恢復分發外島就發生不當管教事件。一名剛分發到金防部某守備大隊的軍事訓練役男，昨(18日)在進行操課時疑似打瞌睡遭班長發現，在冷風中被帶到一旁要求士兵脫下外套、解開衣物及褲頭實施「中暑緊急處置訓練」，經舉報後，陸軍認為幹部有假借訓練之名行不當管教之實，陸軍司令徐衍璞極度震怒，要求將守備大隊長、營連長及政戰主官、士官督導長等9名幹部一律拔官調職進行嚴厲處分，涉案人送交法辦。

據了解，軍事訓練役要下部隊以及前往外島服役的政策尚未實施前，徐衍璞就已召集各旅級主官及相關幹部，當面訓令，嚴禁發生任何志願役老兵或幹部以不當手法施加義務役士兵身事件，未料言猶在耳，還是發生不當管教事件，讓徐衍樸極度無法諒解。

知情人士表示，昨天金門守大隊一名剛分發到部隊的軍事訓練役男，在戶外進行機槍零件拆裝課程時，在操課中打瞌睡，現場幹部發現後，除了當面予以訓斥外，竟然趁著將他叫到一旁，當場要求士兵將身上大夾克脫掉，解開上衣鈕扣，以及鬆開褲頭實施「中暑緊急處置演練」，要他好好清醒。經過士兵舉報，立刻引發陸軍高層重視，要求嚴格進行查辦。

據了解，軍事訓練役要抽籤下部隊即分派外島，是從陸軍9月下旬入伍的133梯次常備兵役軍事訓練役開始實施，役男接受5周新兵訓練後，其餘11周將進行抽籤，分發到本島及離島部隊服役。

實際上，由於重新面對軍事訓役男要「下部隊」、「到外島」服役，國防部也相當謹慎，畢竟現在已非過往狀況，一旦發生不當管教，勢必面臨外界責難，恐將影響後續推動。

因此陸軍司令部特別發布「常備兵役軍事訓練第二階段管理規劃」，向志願役的常備部隊嚴格要求，面對軍訓役男，嚴禁體罰、凌虐部屬，對學習緩慢者要給予耐心，不得假藉訓練之名行體罰之實，並疾呼「今日訓員就是作戰時最可靠的戰友」，嚴禁老兵欺負新兵或資深欺侮新進，維護部隊和諧。但言猶在耳，未料仍發生離譜的違紀事件。

陸軍金門防衛指揮部表示，所轄某士官日前擔任授課教官期間，疑對某二兵不當行止，經單位完成行政調查屬實，今(19)日已函送金門憲兵隊偵辦，並依「刑懲併行」原則，核予行政重懲。

金防部強調，陸軍嚴禁「以訓練為藉口、行懲罰之實」，該部對違失行為絕不寬貸，並檢討相關督管人員疏責；另援引為例，持恆強化官兵法紀觀念及內部管理，嚴肅部隊紀律。