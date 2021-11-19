大陸網球名將彭帥2日在社群發文，自爆和前大陸國務院副總理張高麗發生婚外情後即告失聯，但這則發文20多分鐘就被刪除，雖大陸環球電視網PO出彭帥疑似寫給WTA(國際女子網球協會)的信，稱她在家休息，但外界仍存疑，這也引起網壇關注，日本球星大坂直美、美國小威廉絲(Serena Williams)都對此喊話，希望快找到她。

I am devastated and shocked to hear about the news of my peer, Peng Shuai. I hope she is safe and found as soon as possible. This must be investigated and we must not stay silent. Sending love to her and her family during this incredibly difficult time. #whereispengshuai pic.twitter.com/GZG3zLTSC6 — Serena Williams (@serenawilliams) November 18, 2021

這件事震驚網壇，因為連WTA主席西蒙(Steve Simon)都說自己找不到人，已經用了各種方法嘗試聯絡，至於他對自己收到的信件也不太相信，說會持續關注，若此事沒得到完善解決，不惜放棄大陸市場。而這幾天日本球星大坂直美、球王喬柯維奇(Novak Djokovic)、小威廉絲則對此表示震驚。

小威廉絲今天稍早在推特發文說：「我聽到我的朋友彭帥的新聞，我感到非常悲憤與震驚，我希望她安全，並且必須盡可能快點找到她，並且對此進行調查，在這個非常困難時期，我們不能保持沉默，我要向他和他的家人傳達愛。」

大坂直美昨天則說：「我最近聽到網壇有人在揭露性侵過往後音訊全無。無論如何審查都是不OK的。我希望彭帥和她的家人一切安好。」並附上「#彭帥在哪裡」主題標籤，喬柯維奇也發聲：「她失蹤一事太令人震驚，更何況是我前幾年在巡迴賽常碰面的球員。希望她沒事，這一切太可怕了。」

而昨天大陸環球電視網在推特發布彭帥寫給西蒙信件內容，裡面提到關於之前指控遭性侵事件都不是真的，彭帥沒有失蹤，也沒有不安全，彭帥提到自己都在家裡休息，一切都很好，甚至還提到：「若WTA再發布任何關於我(彭帥)消息，請與我核實，並徵得我同意」。不過此信件真實性讓網友、美國媒體都抱持著懷疑態度。