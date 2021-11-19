大陸網球名將彭帥2日在社群發文，自爆和前大陸國務院副總理張高麗發生婚外情後即告失聯，但這則發文20多分鐘就被刪除，雖大陸環球電視網PO出彭帥疑似寫給WTA(國際女子網球協會)的信，稱她在家休息，但外界仍存疑，這也引起網壇關注，日本球星大坂直美、美國小威廉絲(Serena Williams)都對此喊話，希望快找到她。
這件事震驚網壇，因為連WTA主席西蒙(Steve Simon)都說自己找不到人，已經用了各種方法嘗試聯絡，至於他對自己收到的信件也不太相信，說會持續關注，若此事沒得到完善解決，不惜放棄大陸市場。而這幾天日本球星大坂直美、球王喬柯維奇(Novak Djokovic)、小威廉絲則對此表示震驚。
小威廉絲今天稍早在推特發文說：「我聽到我的朋友彭帥的新聞，我感到非常悲憤與震驚，我希望她安全，並且必須盡可能快點找到她，並且對此進行調查，在這個非常困難時期，我們不能保持沉默，我要向他和他的家人傳達愛。」
大坂直美昨天則說：「我最近聽到網壇有人在揭露性侵過往後音訊全無。無論如何審查都是不OK的。我希望彭帥和她的家人一切安好。」並附上「#彭帥在哪裡」主題標籤，喬柯維奇也發聲：「她失蹤一事太令人震驚，更何況是我前幾年在巡迴賽常碰面的球員。希望她沒事，這一切太可怕了。」
而昨天大陸環球電視網在推特發布彭帥寫給西蒙信件內容，裡面提到關於之前指控遭性侵事件都不是真的，彭帥沒有失蹤，也沒有不安全，彭帥提到自己都在家裡休息，一切都很好，甚至還提到：「若WTA再發布任何關於我(彭帥)消息，請與我核實，並徵得我同意」。不過此信件真實性讓網友、美國媒體都抱持著懷疑態度。
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