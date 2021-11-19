台股今(19日)開高，在台積電、聯電領軍下，早盤一度站上17900點，來到17986.18點，距離萬八大關僅差不到15點，盤中金融、傳產族群轉弱，指數由紅翻黑，終場加權指數以17818.31點作收，下跌23.06點，成交值3971億元，周線連7紅，上漲300點。

美股標普、那指、費半3大指數創新高，台積電ADR大漲3.64%，激勵台積電以622元、上漲9元開出，漲逾1%，終場收在618元，上漲5元，漲幅0.82%；聯電以64.2元開出，盤中一度來到66.1元，漲逾4%，最後收在65.1元，上漲2元，漲幅3.17%；推出5G旗艦晶片天璣9000的聯發科走勢震盪，收在1090元，上漲5元，漲幅0.46%；前股王大立光在股價被譜瑞-KY追上，排名掉到第5後，今股價反彈漲逾2%，收在2100元，上漲40元，漲幅1.94%；獲外資買超的面板板今持續走揚，友達、群創、彩晶盤中都漲逾2%。

昨日大漲的金融股今回檔，類股指數下跌1.3%，富邦金、新光金、中信金跌逾2%，國泰金、開發金、玉山金、台新金也跌逾1%。