近期美台企業相繼公布亮眼財報，加上台廠法說、美國通過基建法案等題材挹注，台股盤勢維持偏多格局，周K連七紅，相較於10月翻空為多，外資11月以來連連買超，現階段盤勢延續偏多走勢，受惠於台股好表現，今年以來12檔台股一般型基金，規模年成長率逾50％，更大多交出逾40％的好績效。

日盛投信台股基金投資團隊表示，美股再創高點，台股也在外資買超歸隊下，指數呈現多頭強攻態勢，近期在利多題材帶動下，台股資金回流買氣回籠。第三季台灣上市櫃公司整體獲利達1.18兆元，年增52.11％，累積前三季獲利達3.22兆元，年增90.18％。

雖然第三季供應鏈端受漲價、缺料干擾，台股獲利仍創季度歷史新高，由於多家重量級法說會釋出對第四季正面看法，有利於支撐台股表現，建議可透過台股基金參與後市行情。

展望11、12月，日盛投信台股基金投資團隊指出，以半導體為主的電子產業，仍受惠出貨旺季，預期營收及獲利仍可維持高檔不墜。就投資價值而言，台股企業獲利大幅躍升，加權指數本益比僅15倍左右，歷史區間中下緣，建議可趁股市低檔逢低布局。