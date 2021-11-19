有「錶王」之稱的百達翡麗（Patek Philippe）是瑞士製錶業龍頭，多年來致力於振興瑞士製錶工業，可謂不遺餘力，其中最讓人津津樂道的，莫過於百達翡麗在2001年於日內瓦成立了「百達翡麗博物館」（Patek Philippe Museum），館內收藏逾2500只骨董錶、8000 本專書，藏品橫跨瑞士、德國製錶工業，縱觀500年的人類製錶史，歷年已吸引6萬人次前往參觀，堪稱世界級的文明瑰寶。

百達翡麗博物館收藏五百年來重要的骨董時計，骨董表逾2500只，館藏豐富。（Patek Philippe提供）

成立百達翡麗博物館的源起，主要是來自當時總裁Philippe Stern的志願與想法，多年來他一直是骨董錶的藏家，擁有不少稀世珍寶，早期他集中收藏百達翡麗腕錶，以複雜功能錶為主，80年代他擴大收藏目標，從拍賣會和骨董市場蒐購骨董錶，藏品涵蓋十六世紀以來重要的時計珍寶，每件作品皆是製錶技術與美學的傑作，日積月累下來，數量早已可媲美世界級的博物館，而他也樂於與大眾分享自己的珍藏，因而有了成立博物館的計畫。

巧的是，百達翡麗為擴大生產規模，於1996年於Plan-les- Ouates打造全新的製錶大樓，原本在日內瓦普蘭帕拉斯區Vieux-Grenadiers大街七號的舊廠大樓也因此閒置下來，該廠已有百年歷史，百達翡麗於1975年購入後，即用於生產錶殼、錶鍊和鍊條，與百達翡麗有著深厚的淵源，可說是成立博物館的理想地點。

百達翡麗博物館藏書豐富，蒐列逾8000本專業腕表書籍。（Patek Philippe提供）

為了重新翻修舊廠大數，足足耗時三年，總裁夫人Gerdi女士更親自監督內部裝修，營造私人宅第溫暖怡人的氛圍，並融入文化藝術的氣氛和美學素養，館內展品並非只有百達翡麗單一品牌獨秀，也收藏16世紀至19世紀初重要的骨董時計，訪客可在此探索500年以來的鐘錶文化傳統，了解所有製錶相關的裝飾藝術，包括雕刻、琺瑯工藝、寶石鑲嵌及交錯飾紋工藝等。

藏品編號S-1054的琺瑯懷表，年代可追溯至1650年代，是製表大師Jehan Cremsdorff於法國打造，懷表上的圖飾含有「節制」、「慷慨」和「希望」等寓意。（Patek Philippe提供）

其中藏品編號S-1054的琺瑯懷錶，年代可追溯至1650年代，是製錶大師Jehan Cremsdorff於法國打造，懷錶上的圖飾含有「節制」、「慷慨」和「希望」等寓意，於1986年現身拍賣會，被譽為當今最重要的時計作品，果然此後就不再出現類似的作品，

藏品編號S-133「維納斯束縛丘比特翅膀成雙」三問懷表，少見的愛心形狀十分吸睛，為Piguet & Meylan在1820年代專為中國市場打造。（Patek Philippe提供）

另有藏品編號S-133「維納斯束縛丘比特翅膀成雙」三問懷錶，少見的愛心形狀十分吸睛，為Piguet & Meylan在1820年代專為中國市場打造，搪瓷畫作敬敬當時的知名畫家Jean-Abraham Lissignol，備有大三針，雙簧條二問功能，自動機械裝置和音樂。

編號S-1048「Montre Medaillon a Tact」懷表，為拿破崙弟弟Jerome Bonaparte餽贈的禮物，12顆寶石時標的法文名稱開頭字母，意指「HEURES D‘AMOUR」（愛的時光）。 （Patek Philippe提供）

充滿浪漫色彩的藏品編號S-1048「Montre Medaillon a Tact」（機靈的獎章形時計）懷錶，為拿破崙弟弟Jerome Bonaparte，即威斯持法倫國王餽贈的禮物，上有「Donnee par le Roi」（國王餽贈）雕刻字樣，並以12顆寶石時標的法文名稱開頭字母，暗藏一個秘密訊息「HEURES D‘AMOUR」（愛的時光），讓人有無限遐想。

百達翡麗為英國維多利亞女王打造的藏品編號P-24吊墜表，約是1850年和1851年的作品。（Patek Philippe提供）

另外還有用點墨計時的藏品編號S-965「戰神廣場」沾墨點示計時碼錶、百達翡麗為英國維多利亞女王打造的藏品編號P-24吊墜錶、百達翡麗第一只萬年曆腕錶藏品編號P-72、百達翡麗首枚三問錶藏品編號P-594等，都是難得一見的珍藏。

藏品編號S-965「戰神廣場」沾墨點示計時碼表，按壓金鈕即可點墨計時，約1821或1822年作品。（Patek Philippe提供）

百達翡麗藏品編號P-49珠寶表，為首枚瑞士腕表，1868年製。（Patek Philippe提供）

館內安排了各種類型的導覽行程，除了2小時專業導覽、針對VIP提供的私人導覽外，也針對在學學生提供琺瑯工藝、自動機械裝置等教育導覽課程，另也數位聲音導覽，透過平板電腦應用程式即可更深入了解每件展品的材質、細節等資訊。

百達翡麗博物館為歡慶20周年，將發行兩本專書，分別闡述館內骨董鐘錶珍藏和百達翡麗鐘錶歷年代錶作品，預計2022年出版，各發行1萬本。

百達翡麗第一只萬年曆腕表藏品編號P-72，1898年製。 （Patek Philippe提供）