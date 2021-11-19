台中第二選區立委補選戰火延燒，國民黨候選人顏寬恒遭媒體人周玉蔻緊咬爆料，成為外界關注焦點。對此，資深媒體人邱明玉認為，現在選戰演變成顏寬恒和周玉蔻之戰，民進黨候選人林靜儀反遭邊緣化，這也引起一些綠營朋友的擔憂。

邱明玉今（19日）在其主持的網路節目「POP搶先爆」上表示，周玉蔻近來爆料顏家的財產和土地，除對顏寬恒造成影響外，林靜儀也好像遭到邊緣化，邱更披露，有很多綠營朋友就提醒林靜儀，如果這樣下去，到了1月9日投票那天，台中選民看到投票單上的名字，還會納悶怎麼沒有周玉蔻。

對此，同台的藍委林為洲直言，配角比主角還搶戲，這是非常不平常的狀況，所以林靜儀會不會遭到邊緣化，這還尚待觀察。林為洲認為，現在民進黨狂打顏家土地財產議題，不能說沒有效果，尤其是還有一個代理人來打，可以比較沒有忌憚，不怕傷到民進黨身上，但林靜儀就遭邊緣化，雖然周玉蔻打顏家是要幫助選舉，但是這樣對林靜儀的幫助有多少，還需要時間觀察。

針對立法院副院長蔡其昌17日接受廣播專訪表示，有聽說目前賭盤開出林靜儀讓顏寬恒3千票，對選戰有何影響，林為洲回應，中選會、內政部以及警政署應該要去了解情形，有賭博行為就是不對的，而且藉由這樣行為來影響投票意願，除有賭博罪外，更違反選罷法。