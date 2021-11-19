元宇宙成為近來熱門話題，聯發科執行長蔡力行指出，由於雲端運算持續成長，造成終端裝置倍數成長，低功耗的需求越來越高。聯發科在邊緣計算和連網方面的領先地位，如提供最佳遊戲體驗、低光源攝錄影、8K電視和顯示、及Wi-Fi相關等各式應用等，都是元宇宙所需的技術元素，成為聯發科成長的基礎。

蔡力行表示，聯發科對未來三年營收成長mid-teens (中雙位數，15％-17％)的目標深具信心；此外，領先業界的超低能耗技術，長期擁有快速擴大產品出貨、營運規模的能力，外加每年驅動超過20億台多樣化智慧聯網裝置的業界領先地位，是聯發科在數位轉型及元宇宙發展趨勢下的差異化優勢。

蔡力行表示，今年第一季至第三季，聯發科所有的業務線和收入組都實現了非常強勁的營收增長，達到60％年成長，遠遠超過半導體整體的23％。2021年營收預計將達170億美元。