台南市長黃偉哲近日身陷曾是國民黨線民的傳聞中，遭質疑是民進黨抓耙仔，台南市議員謝龍介19日在台南市議會質詢上以「提防派系暗箭」為由，突然拋出衛福部長陳時中可能參選台南市長，要黃偉哲小心，黃稱不知消息何來，「不知道要防誰？」

謝龍介19日在議會自由發言時段，抓緊黃偉哲最近身陷的「抓耙仔」風波為題，認為影射傳聞是因黨內派系鬥爭而起，對黃偉哲殺傷力很大，要求對方答詢時公開宣誓在學生時代沒領國民黨津貼出賣林佳龍，還提醒提防派系鬥爭暗箭。

謝龍介稱民進黨現任3都首長中，以黃偉哲地位最不穩，新潮流派系不挺他，各派系對台南市長人選虎視眈眈。陳時中一直有參選規畫，卻在北部名聲已臭，以民進黨的酬謝文化，若黃出事「滑倒」，可能徵召他來選台南市長，連內政部政務次長陳宗彥也蠢蠢欲動。

「徵召沒宣布，什麼事都可能發生」謝龍介表示，台中綠委黃國書也因曾是國民黨線民傳聞，宣布退出下屆立委選舉，若黃不能選，每個人都可以爭。要求黃宣誓說清楚，止住黨內派系鬥爭。

黃偉哲答詢時澄清謠傳線民事件絕非事實，自己學生時代跟林佳龍確有1年重疊，但不同學院沒見過面，若要謠傳這1年他出賣人，他在台大4年跟很多人都4年重疊。並要謝龍介勿插手民進黨家務事。

謝龍介認為，民進黨的初選民調是全民調，這不是私事，雖然不是同一政黨，看到民進黨政治鬥爭也不捨。

謝龍介意有所指的說，謠傳這件事傷害很大，提醒黃偉哲現在第一個要防的，「不是陳小姐，而是陳先生」。黃偉哲表示，民進黨不會做這些事，而且這是私事，謝謝關心。