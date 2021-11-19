「有永慶不動產的品牌力撐腰，加上永慶房產集團資源豐富，才能有如今的規模！」今年正值40歲的陳贊升，看準台中北屯後市發展，8月份疫情正嚴峻時，大膽開出第三間加盟店—永慶不動產好市多德聚仁加盟店，不到3個月就創下超過2,000萬元的業績，加上其他兩間加盟店，「鐵三角」的黃金事業版圖，累積店總業績已突破1億元大關，狠甩新冠疫情。

就讀淡江大學資管系的陳贊升，打工經驗豐富，曾和朋友一起到工地當板模工人，也做過加油站儲備幹部、餐飲服務人員等，雖然辛苦，但他卻認為能夠「與人互動」，可以讓人生經驗更加多元。退伍後，面試上知名科技公司華碩、英業達，當時的薪水待遇卻不比有保障底薪的房仲業高，加上他想在家鄉台中工作，所以選擇信義房屋，一待就是6年。

其他品牌發展受限 回歸永慶再創事業高峰

在信義房屋服務期間，陳贊升獲得過多次「單月百萬經紀人」、「中三區成交件數第一名」的獎項肯定，甚至晉升店長一職，帶領門市榮獲「桃竹中南高-成交件數第二名」，展現強大的領導實力。後來，陳贊升與前東家學長相中永慶房產集團加盟體系的高市佔、品牌知名度，決定加盟永慶不動產，業績表現一直都不錯，不過當時主決策者考量其他因素，轉招台灣房屋。

加盟台灣房屋後，陳贊升發現其文化偏向＂單打獨鬥＂！加盟店之間彼此聯賣合作少，必須自己花錢找資源，他笑說，「當時加盟店的系統較陽春，我們還是自己另外設計的！」再加上品牌知名度下降，明顯感受來店客變少，不像永慶不動產是具有全國性知名度，在中台灣店數市佔也高，消費者信賴度自然增加，且眼看著永慶不動產連年在系統擴充上、環境整合上越走越好，有鑑於上述的種種原因，陳贊升萌生回到永慶加盟體系的念頭。

當時，大約有十多人跟著陳贊升加盟成立永慶不動產台中北屯松竹加盟店，但在永慶不動產品牌力、深度聯賣、系統和科技工具的助攻下，團隊業績始終維持傑出水準，吸引許多信義房屋、台灣房屋等菁英陸續加入，員工數不斷增加，為了提供更寬廣舞台，陳贊升團隊陸續成立了永慶不動產台中文心昌平加盟店、永慶不動產好市多德聚仁加盟店，現在已經是近百人的大團隊了。

永慶不動產好市多德聚仁加盟店團隊工作上努力衝刺拚業績之餘，也定期出遊凝聚好感情。(圖/永慶不動產提供)

跟著永慶總部準沒錯！ 5成業績來自四品牌深度聯賣

永慶加盟四品牌的深度聯賣，備受陳贊升推崇！不僅制度和規章完善，區域的加盟店都有合作共識，是事業夥伴、而不是競爭關係，透過集團式的經營，區域加盟店共享物件資源，讓流通案源倍增，搭配系統平台、行動工具一條龍作業，透過手機就能即時服務客戶，快速找出合適物件、安排帶看。

值得一提的是，今年8月新開幕的永慶不動產好市多德聚仁加盟店，聯賣率高達5成、創造超過1,000萬元的績效，且累積委託案件已超過250件，等於每天進帳3個委託案件，對團隊績效提升效益大。

此外，永慶集團不斷成長進步更是有目共睹，像是2018年推出〈行動智能經紀人APP〉，直覺式的操作介面，十分容易上手，讓經紀人透過手機就可以服務客戶與作業，甚至2019年永慶不動產也率先成為第一個加盟品牌「主動揭露成交行情至完整門牌」，是領先政策跟同業的作為。

受惠集團不斷推出新服務，贏得消費者信賴，加上高專業度、高知名度的加乘，陳贊升開心表示，自己年收入一口氣增加2倍以上。「加盟總部一直帶著店東們往前跑，超前部署各項創新工具和服務，讓我覺得很安心，只要跟著總部腳步，就能在市場中開創藍海。」

今年8月甫開幕的永慶不動產好市多德聚仁加盟店，團隊聯賣率高達5成，創造超過1千萬元的績效！(圖/永慶不動產提供)

福利優渥吸引優秀人才 三店年度業績破億達標

今年剛接任永慶不動產中區經管會會長的陳贊升，也帶頭積極響應在地公益，實踐企業社會責任！在年中疫情嚴峻時，力挺「永慶支持醫護 相挺在地」公益月活動，透過物資捐贈的方式，鼓勵第一線防疫醫護人員。他興奮的說，希望展現正能量，藉由與鄰里鄉親友善互動，就能獲得更多信賴與認同。

而在加盟店管理上，陳贊升非常重視人才的培育，固定舉行教育訓練，補強夥伴專業知識。房仲新人不管是洽談、斡旋或簽約，都有學長姊手把手全程指導，完全不用擔心沒人脈、沒經驗。永慶不動產好市多德聚仁加盟店開店至今，已培育出將近10位百萬經紀人，最高業績來到400多萬元。難得的是，多達9成同仁已經有業績！

除了高業績之外，福利也相當優渥！在衝刺工作之餘，陳贊升認為陪伴小孩和家庭也很重要，所以出國獎勵、國內旅遊、聚餐活動、運動賽事、達標獎金等通通有，他希望團隊夥伴都能達成「財富自由、生活平衡」的目標。

對於下個階段的目標，陳贊升希望永慶不動產好市多德聚仁加盟店這群23至62歲的團隊夥伴，人人都可以超越自我極限，為創造美好的生活而努力，挑戰今年度店業績突破3,000萬元。再加上另外兩間加盟店，整個團隊業績超越1億元大關的目標已提早達標！