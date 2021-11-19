立法院會今日三讀通過《跟蹤騷擾防制法》，內政部表示，預計公布後6個月施行。（本報資料照）

立法院會今日三讀通過《跟蹤騷擾防制法》，預計公布後6個月施行。內政部表示，該法案參考先進國家立法模式，將該類行為視為犯罪，警察獲報後，可即時展開刑案偵查，發動拘捕、搜索、移送、建請聲押等刑事強制處分，未來也將滾動調整修正，期盼降低被害風險。

內政部說明，此次立法重點明定跟蹤騷擾，是對特定被害人反覆或持續違反意願，與性或性別有關8大類行為，如監視、跟蹤、盯哨、守候、威脅、辱罵、歧視、用電子通訊設備干擾、要求約會等，使心生畏怖，足以影響日常生活或社會活動。

內政部表示，跟蹤騷擾行為就是犯罪，得處1年以下有期徒刑或併科新臺幣10萬元以下罰金，如有攜帶凶器或其他危險物品，加重處5年以下有期徒刑或併科50萬元以下罰金；違反保護令者，得處3年以下有期徒刑或併科30萬元以下罰金。

為保護被害人安全，警察除得啟動犯罪調查、發動相關刑事強制處分外，並同時以書面告誡犯罪嫌疑人；如經告誡後再犯者，法院得核發保護令；行為人如有攜帶凶器、其他危險物品或違反保護令，而有反覆實行之虞者，法院並得預防性羈押。

內政部表示，為讓新法早日上路，將儘速於半年內完成員警執行新措施的教育訓練，以及配套子法的訂定；未來將整合公私部門力量，落實推動相關工作，同時也將於新法施行3年內，針對實務執行狀況提出研析報告，持續檢討精進。