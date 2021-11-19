屏東南州迎王18日起連續3天出巡遶境，不料遶境首日就傳出打架事件，22歲謝姓乩童酒後神智不清，與等待入廟的28歲唐姓男子與25歲吳姓男子起口角衝突又上演全武行，看得全場民眾傻眼不已；警方經家屬同意後，將疑因酗酒成性致情緒異常的謝男送醫治療。

據了解，謝男母親向警方坦承，兒子近期酗酒成性、情緒異常，因此同意警方連夜將謝男送醫治療，避免迎王期間又發生鬥毆情事；此外，謝男被警方帶回派出所詢問時，整臉是血非常驚人，一度被誤認是遭對方毆打成傷，但經警方調查後，確認是他起乩操五寶所致，非遭毆打成傷，且經謝母在場檢視後，確定謝男身上無其他傷痕。

警方經家屬同意後，將疑因酗酒成性致情緒異常的謝男送醫治療。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

警方指出，18日晚間10時許，民眾報案在南州鄉三民路與人和路口有人打架，快打部隊獲報後立即前往處置，火速將打架的3人帶回派出所，而經詢問後發現，謝男因飲酒過量又起乩後神智不清，與等待入廟的唐男、吳男發生口角，謝男先用手推唐男後，唐男即徒手毆打謝男。

隨後，謝男又不知何故出手毆打在旁的吳男，導致雙方又互毆。警方說，事後三方雖都表示暫不提告，但警方訊後仍依法偵辦，強調絕不容許不法分子挑戰警方執法決心，或藉迎王活動暴力滋事，影響社會治安。

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