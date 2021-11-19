喬治亞共和國前總統薩卡希維利（Mikheil Saakashvili）在獄中絕食數個星期，據報目前情況危急。美國今天敦促喬治亞當局應以人道對待薩卡希維利。

法新社報導，美國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示：「我們敦促喬治亞政府以公平且有尊嚴的方式對待薩卡希維利先生。」

普萊斯說：「對薩卡希維利所涉待審刑事案，我們也強烈呼籲喬治亞政府確保他能夠全程出庭，並且遵循國際法律規定。」

薩卡希維利流亡烏克蘭，於10月1日回國被逮捕，即展開絕食抗議，至今已49天，因身體情況惡化，已移送監獄醫院就醫。

路透社報導，他遭控在2004年到2013年擔任總統期間濫用職權，2018年在缺席審判情況下遭定罪，面臨6年有期徒刑，他稱這些指控具有政治動機。

昨天，由監察專員隆賈里亞（Nino Lomjaria）所設醫療小組表示，在檢查薩卡希維利的身體狀況後，「評估他目前狀況危急」，所引發多種併發症讓他有「立即」致命風險。

現年53歲的薩卡希維利是一位親西方的改革者，曾說他在獄中被警衛毆打，性命堪憂。

多個國際人權團體譴責喬治亞當局對待薩卡希維利方式，並指稱是政治報復。

此外，喬治亞幾位反對派國會議員也已絕食數天，要求對薩卡希維利提供適當醫療照顧；美國和歐洲人權法院（European Court of Human Rights）也一再重申相同呼籲。