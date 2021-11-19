今年8月，張家驊店東新展出第5家永慶不動產台南南科陽光加盟店，由在房仲業擁有近7年資歷的鄭鈺龍擔任店長，團隊已經創造1.8億元的總銷金額。過去在信義房屋待過的鄭鈺龍，認為加盟體系發展空間大，可以銷售的不動產類型多元，房仲經紀人只要付出努力，都能突破自己既有成績。

爸爸是台灣人，媽媽為泰國人，鄭鈺龍3歲時從泰國來台受教育，高中和大學分別就讀土木建築與環境工程，家人是做工程營造的，因此他對房地產業並不陌生。故初出社會時，便被信義房屋標榜月薪5萬元所吸引，一畢業就到高雄區門市任職，雖然薪資比一般社會新鮮人高一些，但背後也付出相對的代價。

他笑說，剛進去的第一周，就被主管釘業績，內部管理風格偏拘謹、無彈性，讓鄭鈺龍備受侷限，曾經壓力大到晚上睡覺流鼻血，職場上沒辦法得心應手，無一案子成交，又適逢母親生病，因此選擇離開。奇妙的是，他隨即轉到永慶不動產台南善化南科加盟店，第二周就有案子成交，隨著成交案越多，他更獲得「永慶不動產台南區新人王」。

後來，鄭鈺龍曾短暫待過台灣房屋與代銷，主要銷售南科的土地買賣，但因代銷工時長、獎金少，加上工作環境等因素，因此重新思考後，依然決定重返永慶不動產加盟店服務。

台南區2021年第三季業績競賽日前頒獎，鄭鈺龍榮獲各店銷售業績冠軍！(圖/永慶不動產提供)

打造高績效工作環境 9成夥伴賀成交

「只要巢築好，不怕鳳凰不來。」永慶不動產台南南科陽光加盟店是張家驊店東在台南的第5間加盟店，在管理上，他堅持精兵策略且不求坪效使用，提供人員寛廣舒適的工作環境。鄭鈺龍透露，除了好的品牌加持外，在良好的環境下工作，更有＂事半功倍＂的效率！今年8月開業至今，總銷金額已達1.8億元，衝破當地紀錄，震撼在地房仲業者。

11月初，鄭鈺龍更帶著資歷2個月的房仲新手，成交一塊農地，金額高達9,300萬元，光獎金就破百萬。鄭鈺龍認為店長不僅要會帶人、還要傳授實務服務經驗，一步一腳印帶領新人從簽委託、帶看、銷售、收斡旋到簽約、交屋，手把手到新人們可獨立作業，因此「新人沒成交，我比他們還緊張」，鄭鈺龍大笑分享當店長的心得。

「我也是從第一線經紀人做起，知道沒有成交的不安全感。一間店不能只有少數人成交，要大家都成交、都賺到錢，公司才走得長久。」雖然團隊多半為房仲新人，但三個月下來9成夥伴已有成交案件，鄭鈺龍除了花時間栽培新人，自己也和夥伴一起努力，目前業績直逼500萬元，甚至還送給老婆一棟房子，期盼今年底能突破700萬元大關。

永慶不動產台南南科陽光加盟店今年8月開店至今，已經創造1.8億元的總銷金額，9成夥伴皆已有成交案件。(圖/永慶不動產提供)

永慶集團系統與數位工具做後盾 加快成交、贏得信賴

「i智慧系統、行動智能經紀人APP、實境找房服務等結合系統和數位工具，讓服務效率快轉。」除了教育訓練外，鄭鈺龍更對永慶不動產的系統平台和科技工具讚譽有加！他舉例，i智慧系統的比對功能，加上加盟四品牌的深度聯賣，讓新人不用煩惱沒有物件可以銷售，而且輸入客戶需求，配對結果一目了然，更加快成交速度。

鄭鈺龍生動地以雜貨店比喻，「一間店裡有土地、房子、農地、建地等產品，可是每間店庫存不一，當店裡沒庫存時，就要跟隔壁店老闆借物件，物件總類多，客人也跟著變多，其它老闆也會跟你來調件…。」所以他也不斷鼓勵夥伴，要多開發銷售物件、將庫存量做大，業績自然就會滾滾來。

談及自己從事房仲業的心路歷程，鄭鈺龍說當房仲的前期並沒有那麼順遂。在新人時期，曾遇過長輩對房仲賺差價的刻板印象質疑，有不成交的挫折、有服務不周全的煩惱，然而這些不愉快，都在幫客戶成交的那一刻、獲得客戶滿滿的感激而消失。鄭鈺龍誠心地說，「提供完善的服務，總是把客戶需求放第一，自然而然會感染對方！幫客戶圓滿順利地買賣房子，就是當房仲最有成就感之處。」