艾怡良（右）邀李玖哲合作新歌。（EMI提供）

艾怡良（右）邀李玖哲合作新歌。（EMI提供）

艾怡良新歌〈痛感〉邀請李玖哲首次合作，當初經紀人向她提出合唱對象或許可以找李玖哲，艾怡良忍不住瘋狂尖叫，見到李玖哲本人時更是驚呼：「沒有想到可以離你那麼近。」李玖哲則是在接到邀約時毫不猶豫地說：「要啊！不用問了，直接到錄音室錄吧。」對艾怡良而言，聽到李玖哲的名字就出現很多對這首歌的想像畫面，她直率形容：「李玖哲就是Sexy，是個真男人！」面對一連串的讚嘆，讓李玖哲直呼：「哇！我的臉越來越紅了。」

配唱時，反倒是艾怡良有些害羞，而李玖哲的完美詮釋，讓詞曲創作的她盛讚：「我這首歌真的是被玖哲唱活了！」擅長R＆B演繹的李玖哲在錄音時以性感且精緻的嗓音征服作品，拍攝MV是他在金曲獎表演完畢後的幾天，拍攝完後他隨即飛回日本和久未碰面的家人相聚。

其實自從10年前的歌曲〈夏天〉後，李玖哲再也沒有挑戰像這次合唱字這麼黏的歌，表示：「再次挑戰歌詞字這麼黏的痛感，因為艾怡良，我做到了。」李玖哲拍攝對嘴時，艾怡良在旁欣賞一秒變迷妹，眼神閃爍著光芒的她頻呼：「可以找一個真男人來對唱，真的很榮幸。」