慈濟基金會19日在台中靜思堂舉辦「2021慈濟歲末祝福感恩會」，活動以「茹素護生勤造福‧共善愛灑信願行」為主題，不分宗教、信仰及種族，眾人齊聚祈福。市長盧秀燕感謝證嚴上人與慈濟基金會大力協助防疫，不僅捐贈BNT疫苗、提供快打站場地與防疫物資，給予市民心靈上的安定力量。

盧秀燕今日出席慈濟歲末祝福感恩會時指出，疫情嚴峻時，有慈濟的大力相助，讓人深刻感受到人性的光明面，慈濟不僅提供防疫物資與疫苗，在市民因疫情感到不安時，給予大眾安定力量，代表市府及所有市民，表達最深的感謝。

民政局長吳世瑋指出，今年是充滿挑戰的一年，感謝慈濟慈悲守護全民健康安全，疫情關鍵時刻為台灣購得BNT疫苗，讓國人受惠。

慈濟也全力支援台中市「快打站2.0」開設，提供清水、南屯、大里、西區、沙鹿、潭子及大甲等7處大型集會所協助疫苗接種服務，提升台中市疫苗覆蓋率，感謝證嚴上人帶著慈濟團隊默默行善，讓社會更祥和、更溫馨、更平安。

民政局表示，慈濟團隊愛心不落人後，在疫情期間鼎力相助，挹注防疫物資，關懷台中市低收入戶弱勢學生家戶，捐贈「安心生活箱、健康蔬果箱」，讓弱勢學生在防疫期間得到最方便妥善的照料，盼藉此拋磚引玉，善心人士投入，讓愛無遠弗屆。