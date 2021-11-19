梅根捉弄洛杉磯街頭攤販

遠離英國王室返美後，40歲的梅根作風更加自由大膽，她和身為電視主持人的閨密艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）規劃了一場街頭惡作劇。當天她不但在洛杉磯街頭拿起奶瓶猛吸奶，還扭腰擺臀，唱起貓咪歌，令現場攤販看得目瞪口呆。

據《每日郵報》（Daily Mail）19日報導，梅根在艾倫狄珍妮絲的脫口秀上意外現身，先分享了她和哈利王子，還有兩歲的兒子亞契及5個月大女兒莉莉貝（Lilibet）的幸福生活。接著她走上街頭，照著和艾倫狄珍妮絲的約定，聽從隱藏耳機裡接到的指令，一一完成對方的要求，好作弄現場攤販。

事先製作班底告訴攤販，薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根要逛逛他們的攤位，但希望和平常人一樣，不希望受到特殊待遇。接著梅根先到水晶攤位前，而63歲的艾倫狄珍妮絲則把握這次機會，要她把水晶拿到頭上開始呻吟。

隨後她走向賣各式辣醬的攤位，聽主持人的要求跳上跳下，並不斷問攤販，「你們有甚麼？你們有甚麼？你們有甚麼？」當梅根看完桌上陳列的辣醬後，告訴一頭霧水的攤販，「讓媽咪嚐嚐」，接著說，「我的老公愛辣醬」。

Doing this hidden camera piece with Meghan, The Duchess of Sussex, was one of my favorite things in 19 seasons… pic.twitter.com/rZc2lERzIb — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) November 18, 2021

當她拿到沾滿辣醬的薯片時，艾倫狄珍妮絲又要她像花栗鼠般大聲咀嚼，接著告訴攤販「不夠辣！讓我嚐些真正夠辣的東西，媽咪想要點火辣的」。在梅根不斷堅持，要最辣的辣醬後，攤販又拿出另一片沾滿辣醬的薯片，而她一口吞下後，開始瘋狂搧臉說，「天哪、天哪，天哪！」

接著她大聲說，「媽咪需要喝點牛奶」，隨後從皮包裡掏出奶瓶，就猛吸起來，只見攤販訝異不已，無法掩飾對她的行為滿心困惑。當她走到第三個賣點心的攤販時說，「媽咪能試吃一下嗎？」隨後她又像花栗鼠般，啃食起餅乾。她囫圇吞棗地吃完後，問對方願不願意聽笑話，緊接著說，「為什麼大象要把象鼻伸進餅乾罐裡？」

就在對方等著聽這笑話的梗時，梅根卻一陣沉默，接著大笑說：「有趣吧，很有趣喲。」正當女攤販一臉困惑時，她拿出貓耳朵頭飾，告訴對方，她逗樂孩子的方式。

而她戴上頭飾後，就手舞足蹈，大唱起貓咪歌來。最後隨著艾倫狄珍妮絲出現，她們才揭開謎底，讓現場攤販鬆了口氣。梅根說，她會這麼做，是為了要擺脫英國王室極端保守的形象。