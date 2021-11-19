屏東縣政府推動馬卡道族聯合夜祭活動，19日由內埔老埤夜祭率先起跑，上午鄰近學校學生及民眾一同參與走鏢，下午則是老祖祠祭拜、迎祖靈及平安宴，一整天傳統祭典活動，也為後續高樹加蚋埔、萬巒加匏朗夜祭暖身。

老埤馬卡道族人及泰安、內埔、榮華等國小學童近200人，上午齊聚老埤社區活動中心前，參加走鏢活動，為今年聯合夜祭揭開序幕；老埤馬卡道文化協會總幹事林玉美表示，每年馬卡道夜祭活動皆串聯老埤、加蚋埔及加匏朗3部落共同辦理，透過祭典儀式、會親交流、文化課程，凝聚族群共識，也讓大眾對馬卡道族群無形文化資產有更多認識。

其中走鏢是過去平埔勇士展現體力的路跑競技，全族男性每年農曆10月15日皆會聚集跑山，上午朝山林跑去，下午太陽下山前最先回來的將是被認可最神勇的人，林玉美說，這項競技一度中斷60年，直到近幾年才又恢復舉辦，為求復正文化，特地邀請學生參與。

另12月18、19日登場的高樹加蚋埔平埔夜祭，在女祭司「尪姨」帶領下，遵循古禮崇敬祖靈，包括狗靈祭、土牛祭、趒戲、點獻豬、敬天公等禮儀，展現馬卡道族人對自然環境的崇敬及感恩，祭典從農曆11月15日早上進行到隔日下午，感謝阿姆祖對族人的庇佑。

接續的萬巒加匏朗將於2022年2月12日舉辦夜祭，在每年農曆1月15日仙姑祖的誕辰日，加匏朗居民都會準備許多祭品，聚集在仙姑廟前舉辦夜祭趒戲，還有其他地區馬卡道族沒有的「仙蛋」習俗，祭典結束後晚餐是傳統席地宴，與各地族親一起歡慶。