美聯社報導，日本首相岸田文雄19日（周五）發布56兆日圓、約合4900億美元的經濟振興方案，創該國史上最大規模，內容包括發放現金以及補助陷入困境的企業，冀望帶領日本走出因疫情而更蕭條的經濟低谷。

岸田文雄向記者表示，此方案擁有充裕的內容與規模，可為人們帶來安全感與希望。

岸田的提案預料周五稍晚獲內閣通過，但仍須國會表決過關。外界預料，國會將於下個月進行審議。

根據補助內容，日本政府擬針對18歲以下人民每人發放10萬日圓（約880美元）。