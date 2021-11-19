在疫情趨緩、秋高氣爽的秋天，是農作物豐收的季節，也是慢遊農村的最佳時節。行政院農業委員會花蓮區農業改良場不藏私的推薦宜蘭、花蓮長期投入於有機農業、友善環境的休閒農家與體驗農場，邀請民眾把握振興加碼券的優惠機會，一起享受農村遊樂。

近年來各地農村發展在中央部門與地方政府共同的努力下，農村社區在地的產業活化、文化傳承、自然生態、生活環境等方面全面獲得提升，不論是國內外觀光趨勢皆與時俱增，興起一股農村觀光的浪潮，特別是東部地區於雪山隧道及蘇花改通車後，交通便利性大幅提昇，讓民眾可以更輕易到達宜蘭、花蓮，享受好山好水的環境以及優質的農特產品。

花蓮區農業改良場積極輔導農產業朝六級化發展，為宣傳推廣宜蘭、花蓮農村綠色旅遊，特別推薦具有特色農業體驗的休閒農場及體驗農家，包括來自宜蘭的頭城農場、民豐農場、勝洋休閒農場、行健有機村、旺山休閒農場、官老爺休閒農場、星源茶園、花間茶語小農驛站、三富休閒農場、御品蓮休閒農莊等，以及來自花蓮的馬太鞍欣綠農園、彌勒有機果園、佳豐有機農場、米86、嘉茗茶園、大自然體驗農家、天賜糧源、太巴塱紅糯米生活館等蘊含友善環境、文化傳承理念的農場。

花蓮場表示，各農場亦配合行政院振興五倍券、農委會加碼推出的農遊券等，提出各項優惠體驗措施，如花蓮的欣綠農園推出馬太鞍灶過來半日遊，只要一張農遊券888元，就能在園區內享用價值1200元的美味原民特色餐點及多項體驗活動；宜蘭的頭城農場，推出只要一人份的5倍券便可兩人一起來去頭城農場住一晚，還能在自然的環境中吃美食玩體驗；三富休閒農場，推出使用五倍券住宿專案，以新落成的自然系旅宿為主打，加上農場導覽、美食，讓民眾在疫情後一樣有安心悠閒的旅遊環境；官老爺休閒農場推出只要一張加碼券便可吃到美味豐盛的農家菜，還有玩炒冰喔，歡迎各地的朋友在疫情後來到宜蘭花蓮放鬆及旅遊。

花蓮場提醒，更多相關宜蘭與花蓮好好玩的訊息，歡迎請上花蓮農業改良場官方網站查詢，或洽詢各休閒農場之官網及FB粉絲專頁，若有開團最低人數需求者也歡迎洽詢店家協助安排開團，邀請民眾事前電話預約，以免錯過在地特有的體驗活動。