台灣新創圈年度盛事「2021 Meet Taipei創新創業嘉年華」於11月18日至11月20日在南港展覽館二館開幕，資誠（PwC Taiwan）設置「PwC’s Scale-up創業成長加速器」專區，並邀請六家受輔導的新創團隊一起參展，展現輔導成果。

為扶植優質新創團隊募資與取得人才，並完善其籌資管道，資誠與櫃買中心19日上午也舉辦「創業不迷路系列活動-新創蛻變關鍵：資本市場募資與大小企業合作」分享會，議題涵蓋營運資金籌集、國內外業務策略、企業運籌規劃、數位創新於智慧城市應用、AI賦能企業轉型等關鍵議題。從資本市場到企業合作，提供新創團隊多元的思考與實務經驗分享，吸引多家新創團隊到場交流。

資誠於2019年3月成立PwC’s Scale-up創業成長加速器，以「厚創新、後加速」為宗旨，協助新創團隊走向規模化經營，健全財務管理體質，此外，亦善用PwC 全球資源網絡，建立國際化資源平台機制，攜手新創邁向國際。於11月連續第四年與台灣經濟研究院共同發布《2021台灣新創生態圈大調查》，深入瞭解台灣新創圈的需求與成長挑戰，推動台灣新創生態系之正向發展。

資誠創新創業服務主持會計師黃世鈞於開場致詞中表示，經過三年多的努力，資誠創業成長加速器，分別從專業服務、國際鏈結與智識分享等方向，與新創生態圈夥伴共同合作，迄今已輔導超過30家的新創團隊。本次特別聚焦數位創新，邀請歷屆六家新創團隊一起參展，展現資誠數位創新策略與新創輔導成果。

本次資誠展區參展的6家新創包括：提供3drens車聯網行動定位數據平台的「三維人」、打造3D數據可視化中央管理系統的「杰悉科技」、提供混合型室內/外定位解決方案的「獵戶科技」、通過AI和Blockchain技術建構盡職調查引擎的「重量科技」、結合AI影像辨識整合服務的「艾陽科技」，以及通過金融監理沙盒，推出新型態網路基金平台的「好好證券」。資誠創業成長加速器未來將持續聚焦物聯網IoT、人工智慧AI、區塊鏈Blockchain等創新前端的科技應用，協助企業與新創一起進行數位轉型。

證券櫃檯買賣中心新創發展部經理陳麗清表示，櫃買中心長期致力於推動優質企業進入資本市場，累積相當多輔導新創團隊進入資本市場之經驗。

陳麗清表示，截至今年10月底，已有21家創櫃板公司成功轉公開發行，創櫃板企業登錄創櫃板具備享有公設聯合輔導、免辦公開行籌資成本低、擴大經營規模、提升國際知名度、吸引更多合作契機、凝聚員工向心力等優勢。希望藉由這次分享會能讓更多企業了解進入資本市場的助益，藉此提高企業國際能見度、延攬優秀人才及拓展公司業務，並持續創新及研發，達到永續發展的目標。櫃買中心未來將持續為企業營造有利之籌資環境，讓更多具發展潛力之新創團隊進入櫃買市場成長茁壯。

數位科技、5G時代驅動智慧城市發展，伴隨著全球經濟發展，城市人口持續增長，城市轉型與智慧化儼然將成為各國城市的升級策略。新北市政府智慧城市專案辦公室計畫主持人尤銓駿於數位創新在智慧城市的應用議題分享中表示，新北市智慧城市以永續SDGs為發展願景，全面建構符合永續與韌性的智慧新北城，透過資訊數位化、標準化、透明化等數位轉型與資料治理策略，新北市政府的「智慧城市專案辦公室」，引進產業界專業顧問能量，著手協助各部門推動智慧城市相關計畫，創造市民有感的「安、居、樂、業」的生活環境。

資誠加速器新創團隊、專精於AI影像辨識解決方案艾陽科技股份有限公司營運長林鼎指出，全球經濟與產業供應鏈正值復甦之際，疫後加速帶動產業數位轉型與創新變革。隨著物聯網而來的海量數據、晶片技術的日趨成熟，以及演算法的持續進化，人工智慧（AI），將是帶動產業和社會創新的重要關鍵。林鼎表示，艾揚看準AI影像辨識於智能裝置、智慧交通、智慧城市安控及醫療照護等產業市場需求的成長，已成功合作軟銀、夏普、松下等國際知名企業，更是高通、安霸、ARM等美商晶片大廠唯一指定合作的臺灣精片AI演算法全球夥伴。