身為前南山高中隨隊教師葉安展的兒子，葉惟捷上個學年度雖有登錄，卻只打8場、場均3.8分，19日卻在南山在HBL新學年度第1戰，替補飆進5顆三分球、攻下全場最高28分，帶領南山110比49宰翻錦和高中，葉惟捷準到連南山教練許時清都嚇到。

「惟捷今天投籃感覺不錯，可是他在練習時，也從來沒有這麼準過，」許時清表示，「他去年高一就有報到，我也讓他打了8場比賽，沒想到這個學年度第1場球，他就交出這麼好的表現，希望等到後面比賽越來越有強度，他也能維持這種手感。」

葉惟捷全場投16中10，含三分球投9中5，只打18分38秒就進帳28分，得分績效相當驚人，「我自己也沒想到，只是正常發揮而已，我也不知道到底為何這麼準，這應該也是我在紅館打最久的一場，大概是我偷練加強之後的成果，也想打給在現場的父母看。」

其實南山首節意外跟錦和陷入僵局，打完首節，僅以26比22領先，幸好葉惟捷次節挺身而出，帶起全隊士氣且找回應有節奏，許時清說：「錦和首節的防守很針對性，加上我們打得太急、想太簡單，才會打得那麼辛苦，幸好我們調整很快，第二陣容上去也有效果。」

南山被譽為本屆HBL熱門奪冠球隊之一，許時清卻非常小心謹慎，「我們就是一步一步來，先想辦法打進小巨蛋再說，如履薄冰！最近5年我們都跟冠軍擦肩而過，總有一天會讓我們等到的。」