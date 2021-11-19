台8線中橫公路133.35公里慈恩路今（18日）中午11時許，1輛KTM X-Bow GT跑車疑似超速過彎，在轉彎時竟直接鑽進砂石車車底，造成車頭幾乎全毀，目前已知無人傷亡，詳細的事發原因仍有待進一步調查釐清。據悉KTM X-Bow GT在台灣建議售價598萬，現在曝光的影片中，該車的車牌寫著「試」，疑似為試駕車。

台8線中橫公路133.35公里慈恩路今（18日）中午11時許，1輛KTM X-Bow GT跑車疑似超速過彎，在轉彎時竟直接鑽進砂石車車底，造成車頭幾乎全毀。（翻攝自記者爆料網）
台8線中橫公路133.35公里慈恩路今（18日）中午11時許，1輛KTM X-Bow GT跑車疑似超速過彎，在轉彎時竟直接鑽進砂石車車底，造成車頭幾乎全毀。（翻攝自記者爆料網）
600萬KTM X-Bow GT試駕衝砂石車底 車頭撞爛駕駛臉綠
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