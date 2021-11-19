600萬KTM X-Bow GT試駕衝砂石車底 車頭全毀駕駛臉綠了 14:182021/11/19 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台8線中橫公路133.35公里慈恩路今（18日）中午11時許，1輛KTM X-Bow GT跑車疑似超速過彎，在轉彎時竟直接鑽進砂石車車底，造成車頭幾乎全毀。（翻攝自記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台8線中橫公路133.35公里慈恩路今（18日）中午11時許，1輛KTM X-Bow GT跑車疑似超速過彎，在轉彎時竟直接鑽進砂石車車底，造成車頭幾乎全毀，目前已知無人傷亡，詳細的事發原因仍有待進一步調查釐清。據悉KTM X-Bow GT在台灣建議售價598萬，現在曝光的影片中，該車的車牌寫著「試」，疑似為試駕車。 台8線中橫公路133.35公里慈恩路今（18日）中午11時許，1輛KTM X-Bow GT跑車疑似超速過彎，在轉彎時竟直接鑽進砂石車車底，造成車頭幾乎全毀。（翻攝自記者爆料網） 600萬KTM X-Bow GT試駕衝砂石車底 車頭撞爛駕駛臉綠 訂閱影音： 中時新聞網 機車逆向撞違規迴轉汽車 1大2小噴飛翻滾路中嚇壞路人 台南小7前兩車猛烈對撞 車頭碎滿地 5人送醫 #KTM #Bow #GT #砂石車 #車頭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市砂石車撞機車釀2死 警加強取締社子島周邊大型車違規 11:392021/11/17 社會 6女「裝置藝術」惡整停車路霸 網見車型：駕駛來頭不小 08:502021/11/18 社會 苗栗15歲國中生雙載闖紅燈 猛撞槽車2人騰空翻轉墜地身亡 09:252021/11/19 社會 撿檳榔釀禍！國1北上4車連環撞 小貨車遭夾扁駕駛慘死 09:162021/11/17 社會 內輪差車禍意外頻傳 中華車會與國小學童道安課程寓教於樂 15:202021/11/18 寶島 三重交流道大貨車自撞翻車 駕駛昏迷送醫 南向入口封閉 11:492021/11/18 社會 台61線風情海岸重大車禍 砂石車撞氨水槽車爆炸 駕駛亡 13:222021/11/19 社會 國1北上苗栗段4車連撞 1車衝出邊坡釀1傷 11:032021/11/18 社會 27歲駕駛開車撞飛3騎士 路邊車輛慘遭波及全被撞爛了 19:382021/11/17 社會 關渡大橋「死神匝道」車禍片 網怒：低能道路規劃殺人 00:442021/11/19 生活 國1中壢段水肥車翻覆 駕駛一度受困車內、車流回堵超過5公里 15:352021/11/18 社會 社會熱門新聞 彭文正慘了 假論文事件遭起訴拒出庭 檢方將拘提通緝 - 社會 重機環島旅遊撞賓士C300慘死 騎士身分曝 駕駛還原經過 - 社會 屏東南州迎王遶境首日就出事 他酒醉「假起乩」操五寶狂毆路人 - 社會 重機插賓士C300 騎士超高速狂飆最後身影曝光 - 社會 6女「裝置藝術」惡整停車路霸 網見車型：駕駛來頭不小 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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