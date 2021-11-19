主計長朱澤民日前在立法院答詢時，表示蚵仔麵線1碗20元。（資料照／杜宜諳攝）

國內物價持續飆漲，但主計長強調這不是通膨。對此，國民黨立委李貴敏今表示，從鼎泰豐、麥當勞的全面調漲，到平民小吃店的蠢蠢欲動，政府卻將物價指標的上升，歸咎於去年因疫情導致的基期太低所導致，將通膨視為幻象，這根本是無知、無為、無能也無感，蔡政府必須將超徵的稅收還稅於民，以解百姓之苦。

李貴敏今在立法院院會指出，9月消費者物價指數年增率上升2.63％，創下8年來新高，就連躉售物價總指數(WPI)年增率更高達14.78％，最終是否轉嫁至產品售價或物價上，這使得在野黨不斷呼籲政府要正視通膨與物價飆漲的問題。

李貴敏舉例說，擁有300多家連鎖的王品集團宣布漲價後，鼎泰豐的小籠包每籠調漲10塊錢，小菜也漲價2成；速食業龍頭麥當勞也對29項產品調漲售價。而在這些指標企業之外，平民日常使用的餐廳或小吃店，也都因為成本的增加而蠢蠢欲動。

李貴敏說，很奇怪的是，民眾在此困苦當中，政府卻都看不到。否則，又怎會認為眼前物價的上升，只是短期的現象；又怎麼會說指標上升是因為去年數據太低，才造成通膨的幻象，但這些真的是膨幻象嗎？絕對不是。

李貴敏強調，如果政府官員願意多用點心，親自上菜市場走一趟，就會看見茼蒿的價錢3天3個價，從80、100再變成120元，但民進黨政府卻因為無知、無為、無能、無感，所以才會只有在大賣場推出平價方案，把幾個打折品放在一起就說是抑制物價，連執政黨立委也認為這是虛應故事。

李貴敏強調，萬物齊漲絕非短期現象，如果蔡政府想讓人民過好日子，就有必要將超徵的稅收還稅於民，以解決老百姓的困苦。