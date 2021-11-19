嘉義縣新港鄉奉天宮前10月3日時發生張男等3人，在光天化日下，攜帶刀械等兇器砍殺洪姓被害人，嘉義地檢署今偵查終結，依殺人未遂罪嫌起訴，檢察官認為3人在公開場所持刀砍殺被害人，顯然目無法紀，嚴重影響社會治安及公眾安寧，請法院從重量刑。

19歲陳姓男及及2名張姓男子與32歲洪姓男子素不相識，受人指使租賃小客車尾隨洪男南下，埋伏在新港奉天宮前登雲路與中山路口，見洪男下車後朝洪男噴灑辣椒水，並持開山刀砍其背部，洪男逃跑後另兩人則又持開山刀追趕猛趕，使洪男受傷嚴重倒臥在地，3人隨即逃離現場。

民雄分局警方循線追查在嘉義縣布袋鎮中正路逮捕陳嫌，並在租賃小客車內扣得作案工具開山刀3把、斧頭1把、辣椒水1罐、折疊刀3把及IPHINE手機3支等，同日晚上近11點分別拘捕2名張嫌到案。

嘉義地檢署指出，近日各地發生多起聚眾施暴犯行，嚴重危害社會安全及治安，為維護多數民眾居住安全，對於聚眾施暴妨害公共秩序零容忍，為安定民心，遏阻是類案件定速查嚴辦，於符合羈押要件即向法院聲請羈押，並請法院從重量刑。