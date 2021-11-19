嗆告許永輝瀆職綠營圍剿批恐嚇 黃士修：坦然面對 我們法院見！

第2場核四公投意見發表會昨(18日)舉行，正方代表人黃士修表示，反方代表、台電核能處長許永輝如果公開宣稱核四廠有問題，就要在會後告發其涉嫌瀆職、偽造文書罪。此言行被民進黨認為是恐嚇。行政院長蘇貞昌，今(19日)回應此事時表示，我特別致電給他(許永輝)鼓勵，而他也已在辯論的時候說攻擊不能增加核四的安全，我們也要問國民黨朱立倫主席，「你周邊的縣市長都反對重啟核四，你還要支持這案，同時還縱容這種言語暴力的人嗎？」

蘇貞昌今出席高雄市社會住宅開工動土典禮時表示，公投辯論是講道理的地方，許處長本於專業和職責，向國人報告核四不能重啟的原因跟危險，竟然遭到國民黨支持公投案的領銜人言語暴力攻擊，非常令人憤慨，「我特別致電給他鼓勵，而他也已在辯論的時候說攻擊不能增加核四的安全。」

蘇貞昌提到，而我們也要問國民黨朱立倫主席，「你周邊的縣市長都反對重啟核四，你還要支持這案，同時還縱容這種言語暴力的人嗎？」他也特別交代經濟部長對於許處長相關後續法律問題等，都要給予全力支持。