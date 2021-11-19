四大公投案將於下月18日舉行投票，中央選舉委員會昨日（18）舉辦第2場次公投意見發表會，由中經院WTO及RTA中心副執行長李淳擔任「反萊豬」案反方代表。李淳在會中表示，若萊豬公投案通過，就會讓總統蔡英文對國際的承諾跳票。對此，媒體人朱凱翔直言：「衝著這句，本來就不管下雨下冰雹，都要去投票，現在就算下刀子，我也要去蓋四個同意。」

李淳表示，若萊豬公投案通過會讓台灣加入不了CPTPP，其原因有二：第一，這意味蔡總統過去在國際承諾的跳票，等於台灣在國際自我承諾跳票的問題；第二，台灣明明可以採用國際標準，但卻因公投案不用國際標準，這樣當我們的談判代表申請加入CPTPP的時候，CPTPP的11國必然會對我方談判代表有所質疑。

李淳指出，禁止萊豬進口後，影響最大就是美國，雖我國進口豬肉主要是加拿大、歐盟等國，但他們都不採用萊劑，等於只會影響到美豬，因此「反萊豬美國是最大的衝擊者」。如此將導致美國對台灣，美國會認為台灣因公投這種行為不接受國際標準，美國更會對台灣生氣，認為台灣從馬英九、陳水扁到蔡英文總統，這已是第三次出爾反爾。

朱凱翔昨日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文表示，李淳說萊豬公投案通過，就會讓蔡英文對國際的承諾跳票，「衝著這句，本來就不管下雨下冰雹，都要去投票，現在就算下刀子，我也要去蓋四個同意」。此文截至出稿時間已獲超過7000個讚，網友紛紛回應：「為什麼蔡英文吃飯，要老百姓付賬單？」「笑暈，那當年怎不體恤一下馬英九？」「雙標就是雙標」、「就讓她跳票」、「她承諾別人前，有先取得老百姓同意嗎？」