最近在足球場上傳出一則消息，伊朗國家女子足球隊32歲門將庫黛伊(Zohreh Koudaei)遇到了麻煩，她竟被約旦足總主席阿里王子(Prince Ali Bin Al Hussein)指控是名「男人」，還要求進行「性別檢驗」，此事震驚了外界。

No relevance to previous tweets but it’s a very serious issue if true. Please wake up @theafcdotcom pic.twitter.com/egk678CXCX — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) November 13, 2021

兩隊因緣起自9月25日伊朗對約旦比賽，伊朗以4：2獲勝，得到亞洲盃參賽資格，而庫黛伊確實擁有較陽剛外表，但經過這樣不實指控庫黛伊堅定否認，她說：「我是一個女人，這是一場來自約旦的霸凌」，接著她打算起訴約旦足總，為自己辯解。

在接受伊朗媒體《Mehr》訪問時，她表達：「和大多數足球運動員一樣，我經歷很多艱難辛苦過程，包括當木工來養家糊口，幫助我的家人。」而這次能進到亞洲盃也終於實現夢想，看得出她是一名相當努力的運動員，或許不會輕易做出違規行為。

約旦足總在11月5日對庫黛伊提出控訴，認為伊朗女足隊有前科(性別及禁藥問題)，不過伊朗女足教練伊蘭多斯特(Maryam Irandoost)跳出來喊話，她說：「醫護人員謹慎檢查國家隊每位球員荷爾蒙指數，避免這方面問題，所以我想請所有球迷都不用擔心。」

🇮🇷 Iranian women's football goalkeeper, Zohreh Koudaei has been accused of being a man by the Jordan Football Association.



Koudaie’s response to those allegations: “This is bullying from Jordan. I am a woman. My only mistake is not being pretty.” 💔😔 pic.twitter.com/3oS3l1hv4Z — Photos of Football (@photosofootball) November 18, 2021

伊蘭多斯特甚至說：「這些指控只是不接受輸給伊朗的藉口」，當時在比賽中庫黛伊成功擋住約旦2記罰球，身手非常不錯，最後率隊贏球。而亞洲足總(AFC)發言人對此表示：「我們不會評論正在進行的調查或程序，不論是確實存在或可能提出的案件。」