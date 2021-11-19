高雄左營17日發生1名女騎士遭4男圍毆事件，起因於該女騎士原先與對方發生行車糾紛，日後2方再次遇到，她因為口中唸唸有詞，被對方認為在挑釁才遭出手；據了解，女騎士因為打扮中性、身材壯碩，當時戴著安全帽被誤認為男性，才遭到對方不手軟痛毆，她在被打過程安全帽掉落，對方才驚覺是女性並離開現場。

警方表示，高雄市華夏路17日發生打架事件，警員獲報趕往現場時，發現打人男子們已經離去，現場只留下被打的李姓女子；李女說，她騎乘機車行經華夏路段時遭不明人士攔車徒手攻擊，造成她左側肢體擦挫傷，嫌犯隨後分乘2部自小客車離去。

警方調閱周邊監視器畫面循線逮人，順利將沈姓男子與同夥的21歲陳姓、李姓男子，以及23歲孫姓男子緝拿到案；事後調查，4名男子原本與李女發生行車糾紛，日後再度碰到李女，以為李女罵他們，所以下車徒手打了對方，此事僅是單純行車糾紛，並非街頭暴力事件。

據了解，因為該名李姓女子2次遇到對方一夥人都是戴著安全帽，而李姓女子因打扮中性、身形較壯碩，男子一票人將她誤認為男性，下手絲毫不手軟，等到圍毆過程中女子安全帽掉落，男子才發現竟是女生，才趕緊離開現場。