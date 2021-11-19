比特幣19日（周五）跌至一個月低點，本周累計下挫約14％，寫下近半年最大周線跌幅，這歸因於交易商自此波漲勢獲利了結，此外已倒閉的加密貨幣交易商Mt Gox債權者可能清算款項，也對投資人信心造成打擊。

根據Coinbase資料，台灣時間周五下午2時左右，全球市值最大的加密貨幣比特幣價格5萬6506.2美元，24小時跌幅0.69％，此為10月中以來最低，也比上周締造的新高紀錄摔落兩成。

本周比特幣累計重挫14％，失守50日移動均線。今年以來比特幣飆漲逾90％。