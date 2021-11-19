比特幣跌至一個月低點 周線將創半年最大跌幅 14:292021/11/19 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 比特幣19日（周五）跌至一個月低點，本周累計下挫約14％，寫下近半年最大周線跌幅，這歸因於交易商自此波漲勢獲利了結，此外已倒閉的加密貨幣交易商Mt Gox債權者可能清算款項，也對投資人信心造成打擊。 根據Coinbase資料，台灣時間周五下午2時左右，全球市值最大的加密貨幣比特幣價格5萬6506.2美元，24小時跌幅0.69％，此為10月中以來最低，也比上周締造的新高紀錄摔落兩成。 本周比特幣累計重挫14％，失守50日移動均線。今年以來比特幣飆漲逾90％。 美揪亞洲大國 釋出戰略儲油 累計套現逾百億港元 恒大出清恒騰持股 #比特幣 #跌至 #一個月 #周五 #半年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民眾不買單 北市高公設比暫消風 04:102021/11/19 產業．科技 10月下滑0.48至111.94 新台幣REER從15年高點回落 04:102021/11/19 金融．稅務 台北燈節「史上第一會跳舞的主燈」亮相 線上線下助萬華走出疫情 12:462021/11/19 生活 資金回流拚萬八 四族群給力 04:102021/11/19 證券．權證 NFT第三季銷售額 飆破百億美元 較前季激增逾七倍 04:102021/11/19 財經要聞 AZ混打莫德納「8周比4周好」 張上淳揭台大試驗結果 11:572021/11/19 生活 商品期貨趨勢專欄－原油期 季線可望有撐 04:102021/11/19 證券．權證 不要跟我說沒有通貨膨脹！逼台灣人受不了的十大「有感漲價物」 09:212021/11/19 生活 攻元宇宙檢測 耕興準備好了 04:102021/11/19 證券．權證 潑元宇宙冷水 陸官媒：先讓子彈飛一會兒... 04:102021/11/19 財經要聞 亞德客Q4看俏 明年資本支出30億 04:102021/11/19 證券．權證 財經熱門新聞 台積電給老美機密曝光 陸媒爆內幕：4台廠這家最誠實 - 財經 蔣爸閃辭連環爆？驚傳「陸半導體教父」也不幹了 - 財經 「自家人」瘋賣長榮航暴賺1.4億 網見還有20萬張：真的賺爛了 - 財經 台灣快贏韓國了！謝金河爆1超車關鍵 一來一回就追上 - 財經 台積電工程師年薪200萬的代價！他大爆血汗內幕：有錢也沒命花 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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