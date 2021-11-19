聯發科（2454）宣布，將與超微（AMD）合作開發WiFi 6E模組，其中超微RZ600系列WiFi 6E模組將會導入聯發科Filogic 330P的WiFi 晶片組，預期將在2022年打入AMD Ryzen平台，未來將可望藉此大啖超微PC及筆電相關的WiFi訂單。

聯發科表示，在WiFi領域當中，聯發科已經成功跨入智慧電視、路由器及語音助理等相關市場，本次在Filogic 330P晶片組與超微合作後，將可望全面拓展聯發科在無線連接市場的成長動能。

據了解，RZ600系列WiFi 6E模組具備WiFi 6E 2x2、160 MHz WiFi Channels，並支援藍牙5.2規格，並整合功率放大器（PA）及LNA技術，可被應用在PC、筆電等終端領域市場。

事實上，聯發科在WiFi市場表現近年來不斷向上成長，產品線成功獲得三星導入，另外供應鏈透露，聯發科的WiFi晶片在中國路由器及機上盒市場亦有亮眼表現，且聯發科副董事長暨執行長蔡力行還指出，聯發科的WiFi 7樣品將會在1月在美國舉行的CES展中秀出，顯示聯發科在WiFi技術具備全球一流大廠水準。