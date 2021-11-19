美國蘇富比拍賣公司（Sotheby）表示，極為罕見的1787年美國憲法初版印刷本今天以4300萬美元（約新台幣12億元）敲槌賣出，創下歷史文件在拍賣會上的世界最高價紀錄。

目前世上所知美國憲法初版印刷本僅存11件，這是其中一件。1787年，美國開國元勛華盛頓（George Washington）、富蘭克林（Benjamin Franklin）與麥迪遜（James Madison）等人在費城獨立廳召開制憲會議，簽署美國憲法。

今天在拍賣會得標的買主尚未公布身分。蘇富比表示，有個加密貨幣投資人團體集資4000萬美元要買下這份文件，但最後未得標。

蘇富比發言人表示，包含佣金在內的4320萬美元拍賣金額，創下全球歷史文件拍賣的最高價紀錄。

蘇富比的手抄本與古籍專家基佛（Selby Kiffer）9月曾表示，這份文件可能是當年憲法簽署前夕印製的500份印刷本之一。

基佛還說，這次拍賣的印刷本是目前唯一由私人收藏的一份。