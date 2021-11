內政部長徐國勇指「當年公投綁大選是不得已的,歷史任務已經完成,當然要脫鉤」,東華大學教授施正鋒大酸,「原來,冠冕堂皇的立法說明都是騙人用的」。

施正鋒今在臉書指出,投名狀的悲哀--官員跟學者還是在信口開河、指鹿為馬。

他提到內政部長徐國勇說,「歐美國家絕大多數沒讓公投綁『大選』」,是胡說八道;他認為,所謂的「大選」是指兩年一次的「全國性選舉」,而非限於國會大選。所以可以去問美國僑胞先前的大選、或往前兩年的期中選舉就好。

至於西歐、北歐國家,他說,除了法國,絕大多數是內閣制;除了瑞士,公投未必有機會搭上國會改選,是無法、而非不行。

施正鋒說,徐國勇接著講得更赤裸裸,「當年公投綁大選是不得已的,是用來衝破鳥籠公投;既然歷史任務已經完成,當然要脫鉤」。

對於徐國勇的說法,他說,前半部是歸咎朝小野大,不提大選綁公投催票的私心自用;後半部是把立法當兒戲,亂引國外的例子來掩護,無視公投綁大選的制度設計考量,也就是藉選舉炒熱議題、引發討論、提高投票、強化正當性。

他又提到,專長國際政治經濟學的台大政治系教授陶儀芬在民進黨中常會報告說,「美國無法理解台灣可相信美國疫苗 卻不信任美豬」。台灣的老百姓應該也會質疑,為何美國有加萊劑的飼料必須加警語「人不可食用」(NOT FOR HUMAN USE: WARNING: The active ingredient in Engain ractopamine hydrochloride is a beta-adrenergic agonist. Individuals with cardiovascular disease should exercise special caution to avoid exposure. Not for use in humans. Keep out of the reach of children)。

他說,然而,為何賣到台灣的美豬標示就是歧視、就是違反國際規定;問題是美國賣到中國的豬肉不可以含萊劑,只有不到兩成的豬肉吃萊劑,為什麼偏偏要賣給台灣人,而人家歐盟跟加拿大賣到台灣不含萊劑?卑躬屈膝,高談闊論什麼公平對等?

他暗酸,這位以中國研究專長被蔡英文政府延攬擔任過國安會諮詢委員的學者又說,「但許多美國國會議員與官員都一再強調,談FTA與CPTPP,一定要以對等公平為前提」,「反美豬就是違反對等公平的原則,那就沒有基礎與台灣進行經貿談判」。問題是,川普退出TPP、美國不是CPTPP會員,而拜登政府已經宣布另起爐灶、不加入CPTPP,而且早先也說暫且不簽FTA,所以,這位專家到底在胡言亂語什麼?

他表示,請告訴台灣的老百姓,除了前朝來台訪問過的美國衛生部長艾薩(Alex Azar,當過萊劑藥商禮來美國分部總裁、藥商公會(利益團體)董事),究竟「許多美國國會議員與官員」是誰?