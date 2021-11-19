八三夭自去年高雄巨蛋「想見你想見你想見你」演唱會與金鐘視后柯佳嬿合作後，日前再邀來柯佳嬿打造全新甜蜜單曲〈抱一抱一下〉，融合Disco及放克節奏的混搭舞曲，截然不同的曲風釋出後令人驚艷；讓女主角身份再度轉換為女主唱，八三夭主唱阿璞解釋因為先前聽到柯佳嬿的歌聲時，她清徹微甜的嗓音讓八三夭印象非常深刻，再加上先前在演唱會上已合作〈想見你想見你想見你〉及〈渴了〉培養出默契，這次再邀女神合作她立即爽快答應，讓八三夭非常開心。

柯佳嬿去年當演唱會當嘉賓，過程中的練團和彩排都是很特別的經驗，但這次進錄音室配唱，她的感覺又不太一樣。一開始收到〈抱一抱一下〉的demo時她發現這是她比較不習慣的曲風，所以在配唱的時候，乾脆就把這首歌想像成是跟自己反差比較大的角色，想辦法去唱到應該有的口氣和感覺，她體會到原來有些邏輯跟演戲是相通的、很好玩。這次雙方順利地在很短的製作期內就完成錄音，結束後八三夭特別開酒慶祝讓柯佳燕體驗「殺青」的感覺。

八三夭希望透過新單曲〈抱一抱一下〉，傳達能跟身邊的人互相擁抱、互相扶持，無疑是這個世代最真切的幸福了！尤其是這兩年全球在疫情的影響之下都過得很辛苦，阿璞提到以前可能覺得轟轟烈烈才是浪漫，但現在如果兩人可以一起在寒冷的冬天互相扶持才是他的理想模式。團長小橘也分享，另外一半如果在自己工作很晚回到家時，能夠暖心的抱一下、說聲「辛苦了」，這個舉動就足以讓冰山融化變火山。