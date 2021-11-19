高端疫苗到貨過剩！高虹安批「囫圇吞棗」浪費公帑 陳時中：合約5/28已訂定

我國共採購500萬劑高端疫苗，目前僅接種142萬劑，近日打氣更是低迷，每天接種不到3000劑。立委高虹安質疑，未和廠商協調交貨就囫圇吞棗吞下，是不是浪費公帑？衛福部長陳時中今回應，當時疫情緊張，合約訂今年底交貨，不能因為現在疫情趨緩就這樣說；但陳也坦承，會想辦法打完，真的過期就會銷毀。

高虹安在臉書PO文還原立院質詢，她問陳時中，如果高端疫苗用不完該如何處理？要捐助友邦，也得等友邦通過EUA或取得藥證才行。陳時中表示，「他國EUA何時通過，確實非我們能決定」，高追問是否有其他方法，陳說「我們會想辦法」。

高虹安質疑，陳時中無法具體說明疫苗去化，一股腦地收下這500萬劑，是不是另一種形式的浪費公帑？

陳時中今回應，疫苗不是隨買隨到，大家都知道合約是今年5月28日簽的，當時疫情正緊張，怕疫苗不足，所以合約要求今年底交貨，「不能說現在疫情緩了，就說這合約不行，每個時候有每個時候的情況」。

陳時中坦承，有疫苗當然要物盡其用，但如果所有方法都用盡還是打不完，等到放到過期就會銷毀。