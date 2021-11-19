屏東聖誕節悄悄試燈，浪漫燈飾吸引民眾駐足打卡拍照。（林和生攝）

屏東聖誕節首創橫跨道路的聖誕橫幅「星光大道」。（林和生攝）

為讓民眾提前感受耶誕氛圍，眾所期待的「2021屏東聖誕節」將於26日在屏東公園夢幻登場，近日屏東縣政府在百年公園內悄悄試燈，今年更首創橫跨道路的聖誕橫幅「星光大道」，並在裝滿彩色燈飾的隧道掛上滿滿星星，讓人忍不住停下腳步打卡拍照。

屏縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，今年屏東聖誕節主打「夢幻聖誕」，屏東公園自聖誕燈飾施工以來，即在網路上掀起討論熱潮，民眾紛紛期待耶誕節到來。

活動現場除有氣勢磅礡、高達12米的主燈「冰雪城堡」，幻彩奪目的「魔幻路徑」外，還有網美打卡聖地的光海「星光飛舞」及高達10米的「奇想樹屋」等燈飾，將浪漫氣氛帶到屏東公園，讓全區籠罩在粉紅泡泡的耶誕氛圍中。

今年更首創橫跨道路的耶誕橫幅「星光大道」，且去年在屏東公園對面天主教堂設置十字架燈飾後，大受民眾好評，今年更加碼於屋頂上放置聖誕老公公，讓街道也充滿耶誕節氣氛。

除此之外，還有一整片燈海搭配甜甜圈、珠寶箱等造景，絢爛精美燈飾，讓屏東搖身一變成為夢幻國度；鄞鳳蘭表示，今年共有17組燈組，活動自26日正式點燈後，絢麗燈飾展覽將至明年1月2日，在此也熱情邀請民眾到多一度的屏東，感受不同風情的耶誕氣氛。

鄞鳳蘭也透露，12月每周末及12月24日至26日期間，將有一連串音樂演出、魔術秀、屏東下雪了、免費耶誕主題拍貼機及親子互動活動，其中12月24日至26日還各有充滿異國風情的耶誕市集、蔥寶小火車、咖啡杯等，陪大家一同度過豐富耶誕節。