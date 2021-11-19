萊萬 因剛完成國家隊的比賽本場應該會先作休息（圖片來源︰達志影像）

拜仁慕尼黑周五深夜作客將對降班區球隊奧格斯堡，如無意外又可輕勝一場，讓分/拜仁慕尼黑勝是不錯的選擇。

【足球-德甲】[拜仁慕尼黑@奧格斯堡][11/20 (六) 03:30] [編號 556]

拜仁慕尼黑聯賽11戰9勝1平1敗 得28分，在積分榜上開始拋離其他球隊，雖然本場對奧格斯堡是作客的比賽，不過以球隊聯賽11戰攻進40球之多，即使是讓分，仍然值得支持。需要留意是除了本賽季已經攻進13球的波蘭前鋒萊萬多夫斯基 Robert Lewandowski 本場應該會休息之外，因為德國隊已確認2022年世界盃會內賽資格，在最近兩場的比賽都用作練兵之用，拜仁隊中的大部份德國國腳更獲准休息，只用在其中1場上陣。在以逸待勞的情況下，拜仁一眾球星本場可以最佳狀態作賽。

奧格斯堡上一賽季以第13名完成，但本季成績倒退，目前為止11戰只得2勝3平6敗得9分排16位。奧格斯堡最大問題是進球能力不足失球卻多，得球只有9球，是德甲得球第3少的球隊，失球卻有20球，跟另兩隊同是德甲失球第2多的球隊。本場面對拜仁慕尼黑，實難有機會取勝。

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霍夫曼 是慕森加柏本賽季聯賽首席射手（圖片來源︰達志影像）

慕森加柏本賽季表現有點反覆，不過周六遇上德甲最弱的榜末球隊菲爾德，慕森加柏應可全取3分而回。

【足球-德甲】[菲爾德@慕森加柏][11/08 (六) 22:30] [編號 559]

說慕森加柏反覆並沒有冤枉他們，球隊11戰4勝3平4敗 得15分排第9位。球隊曾敗於到目前為止表現欠佳的奧格斯堡以及柏林赫塔，相反又可以於聯賽擊敗多特蒙德和賽和拜仁慕尼黑。另外，慕森加柏在德國盃5:0淘汰拜仁慕尼黑，更令這支德甲班霸吞下1978年以來最大的敗仗。

慕森加柏表現反覆，很大原因是進球不多。球隊11戰只進13球，是德甲前10名球隊進球第2少的球隊。一眾前鋒如法國前鋒 馬庫斯·圖拉姆 Marcus Thuram 和瑞士中鋒 布雷爾·安保路 Breel Embolo 進球都不多，球隊本賽季聯賽首席射手，反而是進了4球的德國國腳中場 約納斯·霍夫曼 Jonas Hofmann。

排名榜末同時本賽季仍未打開勝利之門的菲爾德，升上德甲之後還沒有取得一場勝仗，目前11戰1平10敗得1分排榜末之外，得球是德甲第2少(8球)、失球卻是最多(29球)，本場遇上慕森加柏，看來隨時再敗一場。不過慕森加柏真是太反覆，安全一點，首選是不讓分慕森加柏/勝。

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