台北市副發言人黃瀞瑩「學姐」日前證實角逐北市士林北投區議員選舉，但近日頻以公職身分跑攤，還以副市長黃珊珊名義透過區長邀約里長餐敘，引發質疑用公家資源拚選舉。對此，柯文哲今在議場答詢時稱，「她沒在當副發言人」，已轉到副市長黃珊珊辦公室當幕僚。

柯文哲今赴議會市政總質詢，王鴻薇秀出一張照片指黃珊珊、學姐一起拜訪里長，一起喊讚，學姐要選士林北投，勤跑基層，她很優秀，投入選舉也很好，但是進步價值，選舉跟有沒有濫用行政資源，或利用行政資源，仍應該要有個分際。

王鴻薇詢問是否有透過區長邀約里長餐敘，黃珊珊坦言，假日透過區長去里長里辦公室拜訪，有邀約餐敘，學姐是她的幕僚，她有在場。

王鴻薇質疑，學姐要參選卻跟著黃珊珊一起跟區長拜碼頭餐敘，連與黃珊珊同組的質詢組議員陳政忠都覺得黨政不分，看不下去，外界一直有質疑，利用行政資源跑攤選舉，去跟里長餐敘 很不合理。

柯文哲表示，黃靜瑩現在也沒有在當副發言人，轉到黃副辦公室當她的幕僚，並沒有在發言人體系裡，黃珊珊跑哪裡，就帶著黃瀞瑩移動，他自己出門也帶著幕僚。黃珊珊則強調，「民政局是我督導的，我本來就是民政局的督導長官」。

王鴻薇重申，所謂進步價值，標準是一致的，學姐要參選很好，但有很多新人要參選但是沒有資源，這非常不公平，柯文哲昨天稱民進黨動用行政資源講公投為選舉存糧，同樣標準要是用在每個政黨與候選人，市長不覺得黨政不分嗎？柯文哲強調，一定會符合法律規範，有跟他們講說，如果真的有提名確定就要出去。