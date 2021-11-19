據《路透社》18日報導，丹麥哥本哈根大學的1名華裔教授，由於與中國大陸軍方進行猴腦基因研究，卻沒有向校方交代這層關係；但該教授的研究成果，恐被共軍用於中印高原作戰，而引發歐洲大學驚慌。哥本哈根大學強調，這是北京為追求軍民通用科技，進而滲透西方生物技術學界的最新案例。

報導指出，張國捷除是哥本哈根教授外，同時也受聘於總部在深圳的華大基因公司（BGI）。該集團提供研究資金給哥本哈根大學的數十名研究人員，而其歐洲總部也設立於該大學內。

※預防極端海拔作戰時腦損傷

不過，有爭議的是張與其指導學生和共軍實驗室合作，研究猴子在極端海拔環境中，大腦受到的影響並研發預防腦損傷的藥物。隨著中印邊界爭議，在邊界高原作戰已成為共軍的優先事項，這項研究引發歐洲頂尖大學的注意。

2020年1月，張與1名共軍少將共同發表論文；但是，哥本哈根大學生物系主任克羅爾(Niels Kroer)強調，當這份研究發表時，哥本哈根大學並不知情論文作者還包括來自大陸研究機構的人員。

張也證實，自己沒有坦承向校方報告此事；不過，這是因為學校從不會要求研究員告知論文作者有誰。對此，哥本哈根大學坦承不諱。

※中國科學院：高海拔阻礙國防建設

BGI則聲明，與共軍實驗室的研究「並非出於軍事目的」，大腦研究讓學界得以掌握人類疾病的關鍵領域。中國科學院則表示，青藏高原高海拔帶來的腦損傷與死亡，已嚴重阻礙國防建設。青康藏高原的國防與民眾都會因此研究而受惠。

哥本哈根大學與提供張研究資金的2個丹麥基金會則表示，在其中1個基金會發現，論文聲明表示這份研究由中國大陸政府與軍隊資助，才驚覺共軍參與其中。

張與其指導學生和共軍實驗室合作，研究猴子在極端海拔環境中，大腦受到的影響並研發預防腦損傷的藥物。隨著中印邊界爭議，在邊界高原作戰已成為共軍的優先事項，這項研究引發歐洲頂尖大學的注意。圖為印度增兵中印邊境。(圖/美聯社)

※基因技術不在管制清單上

至於丹麥高等教育與科學部則拒絕對極地海拔研究，發表任何評論；但表示目前政府針對軍用與民用技術，已訂有出口管制規範。不過，丹麥商業管理局卻提到，大多數的基因技術都不在出口管制清單之上。

不過，丹麥政府已針對由頂尖大學展開的國際研究合作，進行廣泛地風險審核，預計2022年年初會告一段落。

哥本哈根大學研發與創新副主任畢克曼(Kim Brinckmann)則表示，針對學術合作進行「道德與安全政策限制」審核，將為學界帶來新規則，也更注意風險。他強調，「張教授是我們非常出色的研究人員，我們相當自豪」。

大陸外交部則呼籲丹麥機構「摒棄意識形態偏見並停止無端指責與抹黑」，理性看待兩國科學研究合作，「為兩國關係發展與務實合作累積正面能量」。

※軍民通用技術的敏感性

報導指出，近年來，華府愈來愈憂心北京追求軍民通用技術，並尋求大學將敏感技術轉移給大陸以協助共軍。2021年10月，華府同意透過聯合科技與貿易委員會，與歐盟共同解決此一問題；美國國防部於11月發布的《中共軍力報告》，也傳達對北京利用生物科技提升士兵表現的憂心。

這次的哥本哈根事件則證實，大陸追求軍事用途的生物科技已然成為歐洲大學的一大問題。對此，歐盟委員會正擬訂「如何因應外國勢力介入」的指導原則，用於規範高等教育機構。

荷蘭萊頓大學（Universiteit Leiden）萊頓亞洲中心，在2020年發布的報告則顯示，至少有5個歐洲國家憂心學界與大陸展開研究合作可能帶來的風險。包含哥本哈根大學在內的部分學校，長期以來更與大陸有密切的科技聯結。

張案敏感之處，在於丹麥情報機構PET(Politiets Efterretningstjeneste)5月時警告，丹麥大學無意中參與外國軍事研究，已造成國安風險。報告引述「部分間諜活動與外國干涉」，以及1名學生與來自大陸軍方大學的工程師一同研究5G科技。