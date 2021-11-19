喬尼·埃文斯 復出有助穩定 萊切斯特城 防守力（圖片來源︰達志影像）

英超在國際賽期間風起雲湧，原 阿斯頓維拉主帥 迪恩·史密夫 Dean Smith 在被辭退後馬上轉到諾里奇執教，而他的位置則由利物浦傳奇人物 傑拉特 Steven Gerrard 接任。而紐卡索聯也終於找到了 埃迪·霍維 Eddie Howe 擔任新總教練。3支中下游球隊換了新總教練後成績能否馬上好轉，仍有很多未知之數，因為畢竟要增援，也要待到明年1月才可以，所以先觀察，不要盲目相信換了新總教練成績馬上可改善。

【足球-英超】[切爾西@萊切斯特城][11/20 (六)20:30] [編號 518]

榜首切爾西在上一輪聯賽主場在領先1球的情況之下被班來追平1:1，不過仍領先第2位曼城和第3位西漢姆聯3分。總教練 圖赫爾 Thomas Tuchel 賽後批評球員把握能力不足，是失分關鍵，而本場作客萊切斯特城，兩大鋒將 盧卡庫 Romelu Lukaku 和 蒂莫·維爾納 Timo Werner 繼續因傷缺陣，進球重任將放在德國前鋒 凱·哈費爾茨 Kai Havertz 身上。

萊切斯特城本賽季表現令人失望，由上賽季第5名完成，到目前本賽季只以4勝3平4敗排名第12位。綽號「狐狸」的萊城成績欠佳，除了因需要應付歐洲賽事兩面作戰之外，也因中後場傷兵滿營。不過北愛爾蘭中後衛 喬尼·埃文斯 Jonny Evans 復出，有助穩定軍心。不過狐狸本賽季主場成績一般般，取得的2場勝仗分別是在升班球隊諾里奇以及布倫特福德的身上取得，面對實力和狀態都比較高的切爾西，要勝出絕非輕易。

推薦︰ <足球>518切爾西@萊切斯特城 不讓分 (切爾西)；大小[客隊] (切爾西 大 1.5)

由切爾西借用予水晶宮中場 康諾·加拉格爾 本賽季表現出色（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[水晶宮@班來][11/20 (六)23:00] [編號 524]

班來近期成績已經有所改善，不過本周六遇上英超「和局王」的水晶宮要勝出並不容易，不讓分/水晶宮勝甚至和局，是不錯的選擇。

班來本賽季保持慢熱，經過賽季初段的低潮期之後，先擊敗了布倫特福德，然後在上一場又作客打平了切爾西。不過球隊目前11戰1勝5和5負的班來排18位，仍深受降班威脅。要注意是班來最近成績不斷改善中，近6場聯賽成績是1勝4和1負。

如果班來成績正在改善，水晶宮更會是英超近況最好的球隊之一。球隊聯賽已6連不敗，成績是2勝4和位列聯賽第10位。由切爾西借用予水晶宮的中場 康諾·加拉格爾 Conor Gallagher 居功厥偉，近2場聯賽就取得2入球、1助攻，更因好表現首次入選和代表英格蘭出戰國際賽。班來和水晶宮近況都不錯，讓分的情況下，可優先考慮水晶宮勝。如果希望賠率理想一點，也可選擇「和」，畢竟班來聯賽11戰有5和，而水晶宮更是11戰有6和，是本賽季的英超的「和局王」。

推薦︰ <足球>524 水晶宮@班來 不讓分 (和局)；大小[主隊] (班來 小 1.5)