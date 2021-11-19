刑事局偵查第四大隊去年11月接獲衛生福利部中央健康保險署通報，指北市士林區台美診所涉嫌以遊民看門診或戒菸門診為由，交付健保卡後，診所即給予現金200元至400元、保健食品、藥品或免掛號費作為報酬，診所再向健保署申請健保補助。經查多數遊民均未吸菸或無病痛看診，卻有多次就醫紀錄，有違常理，隨即成立專案小組，並報請台北地檢署檢察官林逸群指揮偵辦。

警方偵辦後查出診所詐領健保費手法。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

專案小組經多月追查，發現有至少10名民眾至該診所刷健保卡換現金、保健食品或藥品，也有不知情民眾的健保卡遭診所盜刷就醫紀錄，再向健保署虛報診療費及健保補助金得利，初估該診所一年可領到500萬元的健保補助金，其中詐領金額仍待清查中。

專案小組18日至台美診所搜索，查扣健保卡23張、病歷資料1批、帳冊1本、銀行帳戶2本、提款卡1張、電腦1組等證物，並拘提診所80歲曾姓負責人、3名員工、10名民眾到案，10人坦承獲利近20萬元。全案訊後，以詐欺、醫療法等罪嫌移送法辦，檢方認定曾嫌有滅證、勾串共犯及證人之虞為由，向法院聲請羈押禁見。

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