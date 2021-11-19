后里親子館19日熱鬧開幕，市長盧秀燕入館與孩子們同歡。（陳淑娥攝）

后里親子館19日熱鬧開幕，市長盧秀燕出席表示，這是台中第12座親子館。（陳淑娥攝）

台中市府活化閒置場域，將后里國中舊校舍打造為親子館。（陳淑娥攝）

后里親子館19日熱鬧開幕。（陳淑娥攝）

台中市府活化閒置場域，將后里國中舊校舍打造為親子館，以「石虎樂園」為設計主軸，19日熱鬧開幕。市長盧秀燕表示，她上任前僅4座親子館，目前已達3倍增，后里親子館是台中第12座，並加碼680萬元安裝電梯讓長輩更好行。

今日開幕式別出心裁安排台中城市吉祥物「來虎」與2名幼兒園小朋友一起「抓周」，包括盧秀燕、社會局長彭懷真、秘書處長顏迺倫、立委楊瓊瓔、市議員張瀞分、王朝坤、陳清龍、陳本添、后里區長賴同一及多位當地里長皆出席。

盧秀燕指出，剛上任時，全台中29行政區只有4座親子館，她提出「親子館倍增計畫」，目前全市已有12座親子館，達到親子館「三倍增」，市府目標規劃17座親子館，盼打造更友善育兒環境，讓年輕人願生敢養。

盧秀燕表示，后里親子館位在舊后里國中校舍，市府活化閒置場域，除將三、四樓打造為長青學苑，再投資1300多萬元經費，將一、二樓打造為親子館，除了平日，週末也開放0至6歲親子使用，並規劃將地下室打造為桌球室，營造老少共學環境。而為體恤長輩爬樓梯不便，盧秀燕當場宣布加碼680萬元，在后里親子館內安裝電梯，讓長輩更好行。

社會局指出，后里親子館有如「森林中的石虎樂園」，為讓親子了解石虎生態及保育重要性，親子館內有許多石虎意象，館方也透過課程和活動遊戲，介紹新住民多元文化。

后里親子館規劃0至2歲寶寶爬行區、2至6歲探索區等分齡、分區服務，

提供台中市0至6歲親子免費的專業課程、圖書與教玩具借閱，強化社會福利措施，促進親子感情。