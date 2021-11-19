婦團自2011年起推動跟蹤騷擾防制法立法，今天通過三讀通過法案。（報系資料照）

婦團自2011年起推動跟蹤騷擾防制法立法，今天通過三讀法案，但針對今日所通過的法案內容，仍將跟蹤騷擾行為受限於與「性或性別」有關的範圍、保護令之聲請仍以取得警察書面告誡為要件、以及警察之「書面告誡」欠缺即時性、明確性與效果，婦團對此仍感到遺憾與不解。

台灣防暴聯盟、現代婦女基金會、婦女救援基金會、婦女新知基金會、數位女力聯盟、勵馨基金會、蘭馨婦幼中心、台灣兒少權益暨身心健康促進協會等團體參與此次聲明。

聲明呼籲，通過後，行政機關研擬相關子法規定及作業程序時，務必邀請婦女團體與民間相關團體參與討論，提供被害人服務經驗與實務處理建議，以完善法制，有助跟騷法有效施行；跟蹤騷擾行為定義涉及「與性或性別有關」部分，主管機關應明確定義其行為範圍，應審酌跟蹤騷擾行為態樣未必「與性或性別有關」，且不應僅限於動機判斷，而需考量跟蹤騷擾行為造成傷害，並徹底檢討其與「性騷三法」定義相異性，避免該定義失於狹義，無法有效遏止跟騷行為。

聲明指出，為避免出現保護被害人缺口，主管機關接獲民眾報案，不應以「與性或性別無關」拒絕受理或勸喻撤回，並應於跟騷法施行後2年內，檢討因上開要件而未成立跟蹤騷擾行為案件，研議跟騷法修正方向；主管機關與各相關單位應立即規劃、研擬跟騷法施行後之相關施行規範、細節與配套措施，配置應有的資源與人力，以使能有效施行；主管機關與各相關單位應積極規劃展開教育訓練，並廣為宣導跟蹤騷擾防治觀念與措施，促進社會大眾認識，提升社會整體防效能。